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Bakan Nebati: Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var

Ümraniye'de depremzede ailelere yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bırakın birileri desin ki 'bu adam sahada kaybolmuş', birileri desin ki Nemo'yu arıyorum. Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı. İşte biz de köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa ama vatandaşlarımızın gözyaşlarına ortak olarak, kardeşlik hukukunu zedelenmeden, elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyarak çok şükür hızlı bir sürede işlerimizi toparlıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 23:25, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 23:49
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Bakan Nebati: Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati eşi Özlem Nebati ile Ümraniye Belediyesi'nin ilçedeki depremzede aileler için düzenlediği iftar programına katıldı. Belediyenin nikah salonunda gerçekleşen programda masaları tek tek dolaşan Nebati, ailelerle sohbet etti, ihtiyaçlarını sordu. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, partililer ve vatandaşlar katıldı.


"SIKINTILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIK"
Her türlü sıkıntının üstesinden geleceklerini aktaran Nebati, "Hepimiz elbette ki evimizde sevdiklerimizle iftar yapmak isterdik. Salonda Hatay'dan, Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan kardeşlerimiz var. Oturduğumuz masadaki kardeşimiz, 'depremden çıktım geldim, hiç tanımadığım, bilmediğim Sultanbeyli'de bir dairenin çatı katında 15 gün misafir edildim' dedi. Biz böyle bir milletiz. Bu güzel insanımızla her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başaracağız. Ağır bir yüktü, 14 milyon insan doğrudan 80 milyon dolayı olsa da etkilendiği yüzyılın en büyük afetlerden birini yaşadık. Yakınlarımızı, işimizi, varlığımızı kaybettik. Sıkıntıların en büyüğünü yaşadık. Ama her zaman olduğu gibi 'sesi mi duyan yok mu' dendiğinde devlet millet hep beraber elini uzattı" diye konuştu.


"KAYIP BALIK NEMO ANNESİNE KAVUŞMAK İÇİN KÖPEK BALIKLARIYLA UĞRAŞIP HEDEFİNE ULAŞTI"

Her türlü gayreti ortaya koyduklarını anlatan Nebati, "Kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve devletin varlığını deprem bölgesinde hissettirmek için çabaladık, buna rabbimiz şahittir. Bakanlarımızın tamamı bölgede gece gündüz çalıştı, günlerce uykusuz kaldılar. Kardeş belediyelerimiz çalışmalarıyla kardeşlik hukukunun ne olduğunu ortaya koymak için canhıraş çalıştı. Bırakın birileri desin ki 'bu adam sahada kaybolmuş', birileri desin ki Nemo'yu arıyorum. Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı. İşte biz de köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa ama vatandaşlarımızın gözyaşlarına ortak olarak, kardeşlik hukukunu zedelenmeden, elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyarak, çok şükür hızlı bir sürede işlerimizi toparlıyoruz" ifadelerini kullandı.


"MİSAFİRLERİMİZİN DOĞDUKLARI YERLERE GİTMESİ DE BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımız sözünde duran bir er, 'diyor ki temelini attığımız konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz'. Konutları depremde zarar gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Giden canlar elbette geri gelmez. Rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Ümraniye'nin misafirisiniz, ev sahibi olmaktan yüksünmeyiz. Her türlü eksiğinizi sanki siz ev sahibiymişsiniz gibi dile getirin. Misafirlerimizin yaşadıkları, doğdukları yerlere gitmesi de bizim boynumuzun borcudur. Ağır hasarlıya kadar tüm konutlar yeniden inşa edilecek ve sizler evlerinize geçeceksiniz" dedi.


VATANDAŞA, MÜTEAHHİTE VE BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPTI

Kentsel dönüşüm sürecine yönelik konuşan Nebati, "Vatandaşlarımıza çağrımız şudur, lütfen bu afetten ders çıkaracak şekilde, kentsel dönüşümde kimsenin sözüne bakmadan evinizi yenileyin, sağladığımız imkanlardan faydalanın. Müteahhitlere diyoruz ki size verdiğimiz imkanları sonuna kadar değerlendirin, bu afeti bir daha yaşamayalım. Üçüncüsü belediyelere çağrımız, lütfen kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarınızı hızlandırın" diye konuştu.

Bakan Nebati: Köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa işlerimizi toparlıyoruz
Deprem bölgesinde seferber olduklarını söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, "11 ilde devlet erkanımız her türlü hizmeti veriyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye gittik. Bizden ne istendiyse hazırlayıp TIR'larla hizmetinize sunduk. Acımız çok büyük, her gün ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyorum. Sizleri ziyaret eden akrabalarınız ya da tanımadıklarınıza çok teşekkür ediyorum. Yemeğe teşriflerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum" dedi.

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