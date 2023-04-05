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Depremlerde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin vurduğu 11 kentten 8'inde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 13:17, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 13:18
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Depremlerde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Malatya, Diyarbakır ve Osmaniye'de avukatları yaşamdan kopardı.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'da 57, Kahramanmaraş'ta 30, Adıyaman'da 13, Gaziantep'te 6, Adana'da 4, Malatya'da 3, Diyarbakır'da 3 ve Osmaniye'de 2 "adalet bekçisi" yaşamını yitirdi.

Çok sayıda avukatın da enkazdan yaralı kurtarıldığı kentlerde birçok ofis yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

Depremlerin etkilediği kentlerde avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü'ne buruk girdi.

- En ciddi kayıp Hatay'da

Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, AA muhabirine, depremlerde 57 üyesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Deprem felaketi nedeniyle bundan sonra 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Hatay Barosu olarak bir anma ve mücadele günü olarak değerlendirmeyi düşündüklerini belirten Açıkalın, şöyle devam etti:

"Günü geldiğinde gerçek manada bir kutlama iklimi ülkede oluştuğunda, mesleğimiz bakımından gerçek kutlamanın o zaman yapılması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden baromuz aldığı kararla bundan böyle 5 Nisan'ı mesleğimiz açısından bir anma ve mücadele günü olarak idrak edecek. Öte yandan bu geçirdiğimiz felaketin meslek odamızda, meslektaşlarımızda yarattığı derin hüzün ve acının bir ifadesi olarak logomuzu da değiştirdik. Bundan böyle yeşil rengin yerine siyah rengi, terazinin diğer kefesinde ise kırmızı rengi, yani ceza yargılamalarında kararlı duruşumuzu, adalet arayışımızdaki inancımızın ve kararlı duruşumuzun bir ifadesi olacak. Siyah renk de elbette ki acımızın bir temsilidir."

- Kahramanmaraş'ta 30 avukat öldü

Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serkan Özgül, yaşadıklarının bir deprem değil felaket olduğunu söyledi.

Baroya kayıtlı 1370 avukatın, 200'e yakın da stajyer avukatın bulunduğunu dile getiren Özgül, depremde 30 meslektaşlarını kaybettiklerini ifade etti.

Avukatlar Günü'nü buruk geçireceklerini belirten Özgül, "Kahramanmaraş merkezinde 600 civarındaki meslektaşımızın ofisi yıkık, ağır hasarlı ya da acil yıkılacak durumda. Şu anda meslektaşlarımız maddi gelir sağlayamıyor. Bir taraftan ofisinin olması lazım, bir taraftan hayatını idame ettirmesi için para kazanması lazım." dedi.

- Adıyaman'da 6'sı stajyer 13 avukat yaşamını yitirdi

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan ise bu yıl buruk bir Avukatlar Günü yaşadıklarını söyledi.

Deprem nedeniyle birçok meslektaşını kaybettiklerini dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da 7 avukatımız, 6 stajyer avukatımız vefat etti. Bir avukatımızın ise maalesef daha cenazesine dahi ulaşabilmiş değiliz. Onunla ilgili arayışlar, çabalar sürüyor. Yine aynı şekilde adliyeden de 13 çalışma arkadaşımız, hakiminden, katibinden, adliyede görev yapan polis memuruna vefat etti. Ülke olarak aslında büyük bir hüznü yaşıyoruz ama bu enkazların altından hep birlikte kalkmamız, mücadele etmemiz gerekiyor."

- Gaziantep'te 6 vefat

Gaziantep Baro Başkan Vekili Mehmet Metin Budak da 6 Şubat'taki depremlerin büyük bir afet yaşattığını ve hüzünlü bir 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yaşadıklarını belirtti.

Bölgedeki birçok avukatın bu felakette hayatını kaybettiğini anımsatan Budak, şunları kaydetti:

"Depremlerin yaşattığı afet birçok arkadaşımızı aramızdan aldı. Gaziantep'te ise 1'i stajyer olmak üzere 6 meslektaşımız hayatını kaybetti. Bugün Avukatlar Günü ve bugünde arkadaşlarımızın aramızda olmaması bizim için çok zor bir durum, çok üzgünüz. Yaşamını yitiren arkadaşlarımıza rahmet diliyoruz. Bir daha böyle bir afetin yaşanmamasını diliyoruz."

- Adana'da 4 avukat yaşamını yitirdi

Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz da 5 Nisan Avukatlar Günü'nü bir kutlama olarak değerlendirmediklerini, bu yıl günlerine buruk şekilde girdiklerini söyledi.

Depremde 4 meslektaşlarını yitirdiklerini belirten Gökayaz, "Gerek meslektaşlarımızın gerek yurttaşlarımızın yaralarını sarmak konusunda azami gayret gösteriyoruz. Depremle birlikte yurttaşlarımız evlerinden ve canlarından oldular. Bu noktada baromuzda kurduğumuz deprem araştırma merkeziyle yurttaşlara da destek ve yardımcı oluyoruz. Yaralarımızı saracağız ve el ele hep birlikte ayağa kalkacağız." diye konuştu.

- Diyarbakır'da 3 vefat

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır Barosuna kayıtlı biri stajyer olmak üzere 3 avukat hayatını kaybetti.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de bu yıl Avukatlar Günü'nü deprem felaketinde meslektaşını kaybetmenin acısıyla karşıladıklarını ifade ederek, barolar ve avukatlar olarak bu hukuki süreçlerin titizlikle takipçisi olacaklarını kaydetti.

Eren, kentte 37 avukatın iş yerinin yıkıldığını, 3'ü ağır, 8'i orta, 77'si az hasarlı 88 ofis bulunduğunu sözlerine ekledi.

- Malatya'da 3 avukat hayata veda etti

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ise 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte görev yapan yaklaşık 700 avukatlık bürosunun bir bölümünün yıkıldığını, bir kısmının ağır hasar gördüğünü söyledi.

Demez, depremlerde Malatya'da 3 meslektaşlarının hayatını kaybettiğini belirterek, bir meslektaşının da hastanede tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Kent genelinde zarar görmeyen 20 avukatlık bürosunun kaldığını anlatan Demez, "Bu çok acı, yaklaşık 700 avukatın bürosu yok. Bunların tüm tespitlerini yaptırdık. Neredeyse Malatya'daki avukatların yüzde 90'ının ofisi kullanılamayacak ya da yıkılmış durumda." diye konuştu.

Demez, mesleklerini icra etmek için yaptıkları görüşmeler neticesinde kendilerine yer tahsis edildiğini belirterek, yaklaşık 150 konteynerden oluşan avukatlık ofis alanı oluşturacaklarını söyledi.

- Osmaniye'de 2 kayıp

Osmaniye Barosu Başkanı Avukat Mehmet Karakoç ise ülkeyi yasa boğan depremlerde toplumun tüm katmanları gibi avukatlar olarak kendilerinin de nasiplerine düşen acıyı yaşadıklarını söyledi.

Evlerinin, ofislerinin yıkıldığını belirten Karakoç, 2 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Daha acısı yerleri hiç dolmayacak meslektaşlarımızı kaybettik. Baromuz avukatlarından Mehmet Kağan Gürbüz ve Kubilay Han Kambur'un acısı yüreğimizde ve oradan hiç çıkmayacak." dedi.

- Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis'te can kaybı yok

Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasar alan binaların çoğunluğu adliyeye civarında bulunuyor.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, depremde kentteki avukat ofislerinin bulunduğu bir binanın yıkıldığını söyledi.

Şehirde deprem nedeniyle avukat camiasında kayıp yaşamadıkları için şükrettiklerini belirten Öncel, "Şanlıurfa'da hiçbir avukat arkadaşımız can kaybı yaşamadı ancak maddi hasarı fazla olan çok sayıda avukatımız bulunuyor. Şanlıurfa'da baromuza kayıtlı 70 avukatın ofisi depremlerde kullanılamaz hale geldi. Maalesef bu yıl Avukatlar Günü'ne hüzünlü giriyoruz." diye konuştu.

Kilis ve Elazığ'daki avukat camiasının ise depremi can kaybı olmadan atlattığı belirtildi. Bu kentlerde bazı avukatlık bürolarının depremde hafif hasar gördüğü, avukatların faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

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