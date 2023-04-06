Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağışta bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 50 bin lira bağışta bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 13:40, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 13:41
Gelecek Partisinden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 50 bin lira tutarında bağış yaptığı belirtildi.