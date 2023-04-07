Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi

Feke ilçesi yolunda dün heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi sonucu, beraberindeki meslektaşları Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ile birlikte yaşamını yitiren 37 yaşındaki Rahime Topak'ın cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Sosyal bilgiler öğretmeni Topak için Kozan ilçesi Yüksekören Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Topak'ın eşi Mehmet ve 9 yaşındaki oğlu Abdullah, törende gözyaşı döktü.

Rahime öğretmenin cenazesi, namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından dualarla toprağa verildi.

Törene, Topak'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman ve diğer yetkililer katıldı.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, bulundukları otomobilin üzerine dün Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, üzerine kaya düşen otomobilde 3 meslektaşıyla ölen sınıf öğretmeni Pınar Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Feke ilçesi yolunda dün heyelan nedeniyle üzerine kaya düşen otomobilde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmen arkadaşları Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak ile vefat eden Pınar Kılıç'ın (29) cenazesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na getirildi.

Kılıç için mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Törende, Pınar Kılıç'ın bir ortaokulda görev yapan matematik öğretmeni eşi Muhammet Ali Kılıç, babası, Atila ile annesi Şükrüye Özdemir ve yakınları gözyaşı döktü.

Geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenilen Pınar Kılıç'ın cenazesi, Sarıçam Müftüsü Osman Canbolat'ın kıldırdığı namaz sonrası defnedildi.

Törene, ölen Kılıç'ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ katıldı.

Ümmühan ve Dilek öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 öğretmenden Ümmühan Dilbilir ve Dilek Altıparmak'ın cenazeleri, Kozan ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

Dün Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde01 AİN 537 plakalı otomobilin üzerine dağdan kopan kaya parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli 4 öğretmenden sınıf öğretmenleri Ümmühan Dilbilir (39) ve Dilek Altıparmak (32) için Kozan ilçesi Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı törende yaşamını yitiren iki öğretmenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Ümmühan ve Dilek öğretmenin cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahreden detay

Kazada ölen Ümmühan Dilbilir'in 4'üncü sınıfta okuyan kızı Nilgün'ün okulda sınıf öğretmeni Funda Tari Todil'e kazanın olduğu gün "annesini çok özlediğini" söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Funda öğretmenin de Nilgün'e "Ben de senin annen sayılırım, her gün gelip anneni özledikçe bana sarılabilirsin" dediği ortaya çıktı.

Öğrencileri Dilek öğretmenin annesini sarılarak teselli etti

Cenaze törenine Dilek Altıparmak'ın öğrencileri de katıldı. Dilek öğretmenin annesi Fatma Altıparmak gözyaşlarına boğulurken, kızının öğrencileri kendisine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Dilek öğretmenin tabutunun üzerine yakınlarının gelinlik duvağı koyması ise yürekleri dağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ümmühan ve Dilek öğretmen gözyaşları arasında toprağa verildi.