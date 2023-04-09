İstanbul İtfaiyesi'nin hem sporcu, hem sağlıkçı tek kadın şoförü

MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Vekillerin yüzde 70'i değişiyor
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Vekillerin yüzde 70'i değişiyor
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
Bakan Kurum yanıtladı: Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek mi?
Bakan Kurum yanıtladı: Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek mi?
Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz
Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz
KVKK'dan akıllı telefon uyarısı!
KVKK'dan akıllı telefon uyarısı!
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Her okula deprem yaşam odası geliyor
Her okula deprem yaşam odası geliyor
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

İstanbul İtfaiyesi'nin hem sporcu, hem sağlıkçı tek kadın şoförü

Acil Tıp Teknisyeni olmak için eğitimini tamamlayarak diploma alan ve sporcu kimliğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki Ceyda Cırık, 2 yıl önce İstanbul İtfaiye'sinde görevine başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok itfaiyecinin katıldığı uluslararası spor yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Cırık, şimdi İstanbul sokaklarında itfaiye aracının direksiyonuna geçerek görevden göreve koşuyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 12:57, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 13:01
Yazdır
İstanbul İtfaiyesi'nin hem sporcu, hem sağlıkçı tek kadın şoförü

Sağlık Meslek Lisesi'nden Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü bitirerek mezun olan Ceyda Cırık'ı aynı alanda ataması gerçekleşmedi. " İnsanlara başka nasıl yardım edebilirim ? " düşüncesinden yola çıktığını anlatan Cırık, yeniden üniversite sınavına girdi. 20 tercihinin 20'sinde de İtfaiye ve Sivil Savunma Bölümünü tercih etti.

RÖPORTAJ SIRASINDA GELEN İHBARLA GÖREVE ÇIKTI
Ceyda Cırık, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, gelen ihbar üzerine göreve çıktı. İtfaiye aracının direksiyonuna geçen Cırık, dar sokaklardan hızla ilerleyerek otomobilde sıkışan kedinin yardımına koştu. Görevini tamamladıktan sonra tekrar İtfaiye merkezine dönen Cırık, itfaiyeye herkesin elinden geldiğince yol verdiğini söylüyor. Cırık, " İstanbul halkına gerçekten çok teşekkür ediyorum " diyor.

" TÜRK KADINI OLARAK YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİRŞEY YOK "?
24 yaşındaki Cırık, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünü de okuyarak buradan mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıl önce açtığı sınavı kazanarak itfaiye eri olan Ceyda Cırık, Avcılar'da göreve başladı.

Kuruma girerken 'C' sınıfı ehliyeti bulunan Ceyda Cırık, eğitimi sırasında yöneticilerinin kendisini geliştirme konusunda verdiği desteğin ardından itfaiye bünyesindeki farklı türde araçları kullanmaya başladı. İtfaiye dışında bütün kurumlarda kadın sürücülerin olduğunu belirten Ceyda Cırık, 'Neden bir itfaiye arabasını kullanabilen kadın olmasın?' düşüncesiyle bu işe başladım.

Biz mesleğe girdiğimizde 307 yıllık itfaiye teşkilatında kadın itfaiye eri yoktu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde. Tabii şaşırıyorlar geliyorlar soruyorlar. O direksiyonu nasıl çevirebildiğimi soruyorlar.

O direksiyonu nasıl çevirebiliyorsun imasıyla bakıyorlar aslında. En çok kendi hemcinslerimden çok güzel dönüşler alıyorum. Yanıma gelip tebrik ediyor, sorular yöneltiyorlar. Nasıl sürüyorsun sen bunu diyorlar. Türk kadını olarak yapamayacağımız hiçbirşey yok. Bu da yapılmayacak birşey değil haliyle" dedi.

HEM İTFAİYECİ HEM SPORCU?
"Göreve başladıktan somra buranın sadece itfaiye yangın kurtarmadan ibaret olmadığını öğrendim." diyen Cırık, itfiaye milli takımına seçilerek sporcu deneyimini de kullandığını belirtti.

Cırık, "Daha önce atletizm, jimnastik, voleybolla ilgilenmiştim.Nöbete gelip, ardından yarışmalara hazırlanmak çok yorucuydu. Ancak bunu da başardım. Bir aylık hazırlıktan sonra Özbekistan'da düzenlenen 'İtfaiye Arama Kurtarma Dünya Olimpiyatları'na Türkiye'den giden iki kadından birisi oldum.

Bu aşamada madalya getiremedik ancak, İstanbul İtaiyesi'ni temsil etmiş oldum, yarışlarda kendi rekorumu da kırdım" diye konuştu.

" ALLAH HER YETENEĞİ VERMİŞ DE, VERMİŞ "
Avcılar İtfaiyesi'nde görevli Ayhan Beyat, meslektaşı Ceyda Cırık'ın sporcu, itfaiye şoförü, iyi bir yangıncı ve iyi bir 'mıntıkacı' olarak görev yaptığını anlatırken, "Kendisiyle çalışmak bizim için gurur verici.

Bayağı bir uzun bir süre bu teşkilatta yer alacağına inanıyorum" dedi. İtfaiye Başçavuşu Seyfettin Çavuş, " Ceyda, aynı zamanda mıntıkacı, sırtına tüp takıp yangının içine girebilen, rehber olarak kullandığımız bir personelimiz. Çok güzel şoförlük yapıyor. 13 tonluk su ikmal aracımızı dahi kullanabiliyor. Allah her yeteneği vermiş de vermiş. Aynı zamanda bir de tıp teknisyeni kendisi sağlık konusunda da eğitim almış. İtfaiyeciler zaten normalde biraz fizik, kimya, mekanik, elektrik bilmeli.

Eğer her şeyden biraz anlayabiliyorsak yardım etme vatandaşa hızlı müdahale etme şansımız artıyor. İyi ki aramızda, inşallah uzun zamanlar bize bu şekilde hizmet eder, beraber çalışırız" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber