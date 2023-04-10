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Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı

Çorum'un İskilip ilçesinde teravih namazından çıkanlara tüfekle ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 20:40, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 20:52
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Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Y.G. (30), teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.

Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman K, oğlu S.K, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük ile S.K'nın da yine tüfekle karşı ateş açması sonucu Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Y.G, jandarma ekiplerince yakalandı. Diğer zanlı S.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İki zanlı, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri İskilip Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

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