Polis haftasında nikah kıydılar

CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı
KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
İşsizlik rakamları yayımlandı
İşsizlik rakamları yayımlandı
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
Teravih namazından çıkan 6 kişiye ateş açıldı
Teravih namazından çıkan 6 kişiye ateş açıldı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok
AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son saatler
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son saatler
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Polis haftasında nikah kıydılar

Karabük'ün Yenice ilçesi Emniyet Amirliğinde görev yapan polis memurları Aysel Damat ile Oğulcan Akdeniz Polis Haftasında nikah masasına oturdular.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 16:16, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 16:37
Yazdır
Polis haftasında nikah kıydılar

Polis memuru Oğulcan Akdeniz, aynı ilçede ve amirlikte görev yaptığı Aysel Damat ile tanıştı. Çift evliliğe ilk adımını atarak nişan yüzüklerini taktı. Evlenme kararı alan polis memuru çift, nikah gününü alarak 10 Nisan Polis Haftasını seçti.

Ihlamur Teras Tesislerinde Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın kıydığı nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini Yenice İlçe Kaymakamı Büşra Güneş ve İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut yaptı. Çiftin birlikte görev yaptığı arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Polis Haftasını nikah için özellikle seçtiklerini belirten polis memuru çift, "Böyle özel bir günde evlenmekten çok mutluyuz" dediler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber