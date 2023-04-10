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11 ildeki oto hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 25 ayrı araç hırsızlığına karıştığı belirlenen 5'i kadın 22 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 20:12, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 20:22
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11 ildeki oto hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, organize biçimde hareket eden ve çaldıkları otomobilleri, ruhsat bilgilerini değiştirerek vatandaşlara satmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Özellikle belirli marka ve model araçları hedef alan suç örgütünün, çaldıkları araçların şasi ve ruhsat bilgilerini, aynı marka ve modeldeki başka araçlarınkiyle değiştirdiği anlaşıldı. Şüphelilerin daha sonra, bu yolla ele geçirdikleri araçları, durumdan habersiz vatandaşlara sattığı belirlendi.

Ekipler, benzer yöntemlerle 25 araç hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5'i kadın 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- Çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi

Öte yandan, suç örgütü üyeleri tarafından çalınan araçlar da sahiplerine teslim edildi.

Aracı iade edilen Hakan Aygün, otomobilinin 2015'te evinin önünden çalındığını belirterek, "Aracın şasi numarasında değişiklik yapıp takip cihazı takmışlar. Benim aracım sürekli el değiştirmiş, şebeke çökertilince biz de aracımızı teslim alabildik." dedi.

Mağdurlardan Ali Yıldırım, 4 yıl önce satın aldığı otomobilinde arızalandığı için gönderdiği serviste takip cihazı bulunduğunu söyledi. Aynı gün akşam çalınan aracının Şanlıurfa'da ele geçirildiğini anlatan Yıldırım, şasi numarası değiştirilmiş şekilde satın aldığı için aracın ilk sahibine verildiğini, parasını almak için hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.

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