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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz konut' eleştirisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Madem Sayın Kılıçdaroğlu ücretsiz yapmak istiyor. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapıp, depremzedelere vermedi. Elinden tutan mı vardı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 23:27, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 23:36
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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz konut' eleştirisi

Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin kritik öneme sahip olduğunu, 14 seçimdir kazanan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir yüzyıla başlangıç yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleri, milletin desteğiyle İstanbul'dan aday olduğunu belirten Kurum, "İstanbul 1. Bölge 1. sıra daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdir. Bizim için çok şerefli yerdir. Gerçi Türkiye'nin her tarafı şereflidir. İstanbul'un geleceği, çocukları adına yapacağımız çalışmaları, milletvekili olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getireceğiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz anlayışı İstanbul'da da ortaya koymaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

- "Önceliğimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın konutlarını yapmak"

Bakan Kurum, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rekor oyla yeni yüzyılın başlangıcını yapacağını dile getirerek "Şu anda en önemli gündemimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımız. Önceliğimiz, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bir an önce konutlarını yapmak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla yeni projeleri 15 Mayıs itibarıyla hayata geçireceklerini vurgulayan Kurum, önümüzdeki perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle depremin üzerinden henüz 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutun inşasını başlatacağını söyledi.

Bunun önemli bir başarı olduğunun altını çizen Kurum, "100 bin konutu 4'le çarptığınızda bu 400 bin kardeşimizin evi, yuvası, mutluluğu demek. Depremzede vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde konutlarını etap etap teslim edeceğiz. Bu istemekle alakalı. Söz verdiğimiz her şeyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Projelerimiz üzerinden eser siyaseti yaptık"

Depremin ilk günü Gaziantep'te üs kurduklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki tüm inşaat malzeme üreticilerini bir araya getirdik. 'Bize bu kadar demir, çimento, kalıp malzemesi lazım' dedik. Seçime 34 gün var, harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz. 1 milyon 200 bin konutu nasıl yaptıysak o anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Madem Sayın Kılıçdaroğlu ücretsiz yapmak istiyor. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapıp, depremzedelere vermedi. Elinden tutan mı vardı? Ben kimin vaatlerini tuttuğuna bakarım. Yapamayacakları vaatleri verenlerin peşinden koşmam. Seçim sürecinde boş vaat vermek kolay. Biz, hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Projelerimiz üzerinden eser siyaseti yaptık. Biz yapabileceklerimizi söylüyoruz."

- "5 milyon 919 bin bağımsız bölümün bire bir tespitini yaptık"

Kurum, deprem bölgesindeki 5 milyon 919 bin bağımsız bölümün yerinde incelemesini yaptıklarını ifade ederek Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla çalıştıklarını, deprem bölgesindeki kültür, demografik yapı, doğa, iklim ve çevreyi de içine alacak tasarımla konutları projelendirdiklerini bildirdi.

Depremden etkilenen 11 ilin birbirinden farklı özellikleri olduğunun altını çizen Kurum, "O yüzden 4 ilimizi 4 ayrı mimara verdik. Oralarda yeşil yollar, toplanma alanları yapılacak. Bayramda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk başlattığımız konutlarımız teslim edilecek. Köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı köy evleri. Mesela bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek. Bittikçe de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

- "İlk günden beri devlet üzerine düşen görevi yaptı"

Deprem bölgesindeki vatandaşların devlete bakış açısıyla ilgili bir soru üzerine Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Muhakkak eksiklerimiz vardı. Fakat ben bir tek kötü söz duymadım. 'Devletimiz var olsun, Allah devletimize zeval vermesin.' dediler. Elimizden gelen tüm mücadeleyi yaptık. Her şey dört dörtlük oldu demiyoruz. İnanın başka ülke enkazın altından daha vatandaşını çıkaramazdı. Biz tek yürek olduk, enkazın bir tarafından tuttuk. Vatandaşımız bize 'Önümüzdeki seçimi sizin almanız lazım, yoksa 6+1 masa gelirse konutlarımızı yapmaz. Biz açta açıkta kalırız.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır milletimize ne söz verdiyse tutmuş."

- "İstanbul'da 1,5 milyon acil ve öncelikli dönüşmesi gereken konut var"

Bakan Kurum, "Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız" sloganıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattıklarını söyledi.

"Bire bir yıkılan yapıların yüzde 96,4'ü 99 öncesi yapılan yapılar" diyen Kurum, AK Parti iktidara geldiğinde yapı denetim düzenlemesini hayata geçirdiklerini, 1 milyon 200 bin konutla dönüşümü sağladıklarını aktardı.

Kurum, İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptıklarına işaret ederek "Deprem riski olan konutları yeniledik. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Daha da güçlendirerek bu iradeyi ortaya koymak zorundayız. İstanbul'da 1,5 milyon acil ve öncelikli dönüşmesi gereken konut var. Yüzde 20'si çok acil. " diye konuştu.

- "İstanbul'da iki yakada uydu kentler kuracağız"

İstanbul'a ilave bir nüfus getirilmemesi gerektiğini belirten Kurum, "İstanbul'u, hizmet, finans, kültür ve sanatın şehri haline getirmek zorundayız. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik. Sayın Cumhurbaşkanımızla Ataşehir'de finans merkezini açacağız. 2,5 milyon metrekare alanı var. 50 bin kişi istihdam edilecek." dedi.

Bakan Kurum, İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 binini olduğu yerde dönüştüreceklerini söyleyerek şöle devam etti:

"Kalan 500 bin konutumuz için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlıyoruz. 10 bin konutun temelini bu ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. İstanbul'u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlara terk edemeyiz. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İstanbul'u hep birlikte yeniden inşa etmemiz lazım. İnşallah 14 Mayıs'ta zaferimizi kazanacağız. Milletimizin refahına odaklanacağız. Gelecek kaygısı çekmeden, sadece milletimizin geleceğinin kaygısı için mücadele edeceğiz."

Kızılaya yönelik eleştirilere ilişkin gelen bir soruyu da cevaplandıran Kurum, "Kızılay bizim kurumumuz. 85 milyonun bir değeri. Kızılaydaki çalışanlarımız, arkadaşlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı gece gündüz çalışarak, uykusuz, yorgun bir mücadele yaptılar. Burada Kızılayı yermek, kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı." dedi.

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına ilişkin bir soruya cevap vererek bunları konuşmanın hem millet hem de depremzede vatandaşlar adına çok gereksiz olduğunu, bir görev beklemediğini ve verilen görevi yerine getirmeye çalıştığını bildirdi.

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