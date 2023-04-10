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Partilerin milletvekili adaylarında kadın sayısı ne durumda?

AK Parti 4, CHP 11, İYİ Parti 6 kadını birincisi sıradan aday gösterdi. Yeşil Sol Parti listelerinde 30, TİP listelerinde ise 28 kadın aday birinci sırada yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 22:36, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 00:38
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Partilerin milletvekili adaylarında kadın sayısı ne durumda?

CHP'den İYİ Parti'ye AK Parti'den MHP'ye sunulan listelerde kadınlar istisnai olarak ilk sıralarda yer alıyorlar.

AK Parti 4, CHP 11, İYİ Parti 6 kadını illerin birincisi sırasından aday gösterdi. Yeşil Sol Parti listelerinde 30, TİP listelerinde ise 28 kadın aday birinci sıradan yer aldı.

AK Parti listelerinde 113 kadın yer alırken MHP listelerinde 76 kadın var.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin de dahil olduğu CHP listesindeki adayların 153'ünü, ayrı listeyle giren İYİ Parti'nin adaylarının ise 145'ini kadınlar oluşturuyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçimlere girecek olan Yeşil Sol Parti'nin göre, 490 adayın 193'ünü kadınlar oluşturuyor.

İttifakın mensubu olan ancak bazı illerde seçimlere kendi listesiyle giren Türkiye İşçi Partisi (TİP) de 398 aday içerisinde 161 kadını vekil adayı gösterdi.

Gaziantep ise seçimin en ilginç kentlerinden biri olacak gibi görüyor. Ümit Özdağ'ın aday olarak açıklandığı şehirde AK Parti'nin 6. sıra adayı HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir.

Emek ve Özgürlük İttifakının Yeşil Sol Parti listesinden göstermiş olduğu Emek Partisi adayı Sevda Karaca kentin ilk sıradan gösterilmiş tek kadın adayı.

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