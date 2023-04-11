Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre deprem saat 01.35'te Akdeniz'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.23 kilometre olarak ölçülürken en yakın yerleşim yeri olan Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı ise 240 kilometre olarak belirtildi.