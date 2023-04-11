Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak

Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi. Buna göre madeni paraların gramı azaldı ve inceldi.

Uygulamayla üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı

NTV'de yer alan haberi göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. Bu durum üretimde yüzde 30 tasarruf sağladı.

Madeni paralarda ağırlıklar düştü

Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.

İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasada

Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.

İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.