Düşen göktaşını bulana 25 bin dolar ödül verilecek

Ara tatil kaç gün olacak?
Ara tatil kaç gün olacak?
25.000 TL, faiz yok, masraf yok!
25.000 TL, faiz yok, masraf yok!
Sponsorlu İçerik
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Asgari ücretliye Temmuz zammı
Asgari ücretliye Temmuz zammı
Erdoğan'dan kamu bankalarına 'Togg'a özel kredi' çağrısı
Erdoğan'dan kamu bankalarına 'Togg'a özel kredi' çağrısı
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanacak
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Düşen göktaşını bulana 25 bin dolar ödül verilecek

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Kanada'ya komşu Maine eyaletine düşen göktaşını bulana 25 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 09:55, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 09:57
Yazdır
Düşen göktaşını bulana 25 bin dolar ödül verilecek

Maine'deki bir müze, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada sınırına inmeden önce gökyüzünde iz bırakan bir uzay taşının kalıntıları için 25 bin dolar teklif ediyor.

Güpegündüz görülebilen ve bir ses patlaması yaratan ateş topu, radar tarafından tespit edildi.

NASA'nın Astromalzemeler Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Laboratuvarı, Calais yakınlarında meteor parçalarının bulunabileceği "dağılmış alanı" hesapladı.

Maine Mineral & Gem Müzesi'ndeki göktaşı bölümü başkanı Darryl Pitt, güneş sistemi hakkında değerli bilgiler içerebilecek göktaşı parçalarını incelemeye istekli olduğunu söyledi.

25 bin ödül, 1 kilogram veya daha fazla olarak bulunan ilk göktaşı parçası için verilecek.

Ancak, müzenin "boyutu ne olursa olsun" herhangi bir örnek için ödeme yapabileceği açıklandı.

Pitt, dünya çapında her yıl Dünya'ya düşen yüzlerce göktaşından yalnızca sekiz ila 10 tanesinin kurtarıldığını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber