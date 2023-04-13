Yıkılan duvarın altında kalan köy korucusu hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlinde ağır hasar alan babasına ait eve odun çıkarmak için giren İbrahim Şafak (44), yıkılan duvarın altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan köy korucusu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.