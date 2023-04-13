Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark içerisindeki AFAD Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle iftar yaptı.

Buradaki konuşmasına tüm Malatya'ya selamlarını ileterek başlayan Erdoğan, gönül birlikteliği, kardeşlik ve bereket sofrasında depremzedelerle olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamber Efendimiz biz ümmetine ramazanın son 10 gününün cehennem azabından kurtuluş vesilesi olduğunu müjdeliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de son 10 günde aramamız gerektiği bizlere tavsiye ediliyor. Rabb'imden bizleri Kur'an'la ilk kez müşerref olduğumuz Leyle-i Kadir'e ve Ramazan Bayramı'na ulaştırmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek günlerin, depremzedelerimizle birlikte tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da şifa diledi.

Depremden etkilenen illeri birkaç kez ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, ramazanın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretleri devam ettirdiklerini, şimdiye kadar birçok şehirde deprem mağdurlarının iftar sofralarına misafir olduklarını anlattı.

Ankara ve İstanbul'da da depremzedelerle bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, dün de depremde büyük bir fedakarlık sergileyerek milletin "yüz akı" olan arama kurtarma ekipleri ve belediyelerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yaptıklarını belirtti.

"Deprem bölgesinde veya dışında, şu an nerede olursa olsun afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz." diyen Erdoğan, yarın Diyarbakır'da olacaklarını belirtti.

Erdoğan, "Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Devletimizin kurumlarıyla, 250 belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle tam kadro sahadayız." diye konuştu.

Bakanların ilk günden itibaren ekipleriyle deprem bölgesinde adeta kamp kurduklarını dile getiren Erdoğan, kendilerinin de yürütülen tüm çalışmaları anbean takip ettiklerini söyledi.

Erdoğan, bakanların yanı sıra vali ve belediye başkanlarının sürekli güncel bilgileri aldıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Çalışmaların hızlandırılması noktasında gereken talimatları veriyoruz. Yabancı liderlerle görüşerek, yurt dışındaki imkanları da sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Körfez Bölgesi'ndeki kardeşlerimizden tüm Türk dünyasındaki soydaşlarımıza kadar milletimizle derin gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Devletiyle, belediyesiyle, özel sektörüyle, ülkemizin tüm kapasitesini, iş makinelerini, aracını, gerecini, deprem bölgesine yığdık. Enkaz kaldırmadan konteyner kurulumuna, prefabrik yapıların tesisinden eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sunumuna bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Kurumlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır, her daim sizlerin hizmetinde ve emrindedir. Amacımız, deprem bölgesinde ya da başka illerimizde yaşayan tüm afetzedelerimizin sıkıntılarını bir an önce gidermektir. Sizleri mümkün olan en kısa sürede içinde gönül rahatlığıyla oturacağınız yeni yuvalarınıza kavuşturmayı istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinirken hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarının inşasına başladıklarını belirterek, ilk kazmayı depremden sadece 15 sonra, 21 Şubat itibarıyla vurduklarını hatırlattı.

Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının temellerini attıklarını, bugün de Malatya'da afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Böylece bölge genelinde 100 bine yakın konutun ve köy evinin inşa sürecini şimdiden başlatmış olduk. İnşallah Ramazan Bayramı'nda iki vilayetimizde, inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatlarını yapacağız. Hedefimiz 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da da toplamda 70 bin konut, 25 bin 300 de köy evi inşa edeceğiz." dedi.

- "Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim önceliğimiz sizsiniz"

Başkalarının gündemi ne olursa olsun kendi gündemlerinin depremzedeler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim önceliğimiz sizsiniz. Hep söylediğim gibi, bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir, koltuk peşinde olanlar altılı masanın çevresinde. İkbal peşinde değiliz, makam mevki, mansıp peşinde hiç değiliz. Biz sizin hayır dualarınızı almanın, şöyle kalpten gelen bir 'Allah razı olsun.' niyazınızı duymanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemize eser kazandırmaktan, şehirlerimizin sıkıntılarını çözmekten başka bir niyet taşımadık. Önümüze çıkan zorluklara, muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen Malatya'yla birlikte tüm vilayetlerimizi kalkındırmak, büyütmek, daha da bayındır hale getirmek için canla başla çalıştık. Meydanlarda sizlere ne söz verdiysek, neyi vadetmişsek göreve gelince tamamının arkasında durduk, hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik."

- "Bu yıl içinde 20 binden fazla Togg'u yollarımızda göreceksiniz"

Türkiye'nin her zaman dünyada takdirle karşılanan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Bazıları bunun kadri kıymetini bilmeyebilir. Varsın bilmesinler ama bizler bunun kadrini biliyoruz ve bileceğiz. Biliyorsunuz bu topraklarda nice şehitler verdik, işte 50 bini aşkın vefatımız da bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabb'im tüm ailelerini bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun. Makamları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Eksiklerinin, yapamadıklarının olabileceğini ancak Türkiye ve Malatya için verdikleri mücadeleye Malatyalıların şahit olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bakınız sadece son 2 haftada Türkiye Yüzyılı'na selam niyetinde stratejik önemde iki muhteşem projeyi devreye aldık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli aracımız Togg'u geçen pazartesi itibarıyla ülkemizin yollarına uğurladık, ilk günden beri sürekli 'Yapamazsınız.', 'Yapsanız bile satamazsınız.', 'Bunun fabrikası bile yok.' diyenleri, hasılı cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları hamdolsun bir kez daha hüsrana uğrattık. 'Kimse satın almaz.' dedikleri Togg, ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. İnşallah bu yıl içinde 20 binden fazla Togg'u yollarımızda göreceksiniz.

Togg ile yakaladığımız ivmeyi pazartesi günü TCG Anadolu Uçak Gemimizin teslimatını yaparak adeta taçlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin de en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu ile artık bu alanda farklı bir lige yükseldik. Her işi olduğu gibi TCG Anadolu'ya da çamur atan zavallılar görüyor, bunları muhatap almaya gerek bile duymuyoruz. Bu ay sonuna doğru ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun birinci ünitesini devreye alıyoruz. Yine çok yakında Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Birileri kendi aralarında didişe dursun, biz 'Durmak yok yola devam.' diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz."

- "Koltuk kavgasına tutuşanların aymazlığı sizi asla hüzünlendirmesin"

Son 20 yıldır millete karşı nasıl hasbi ve harbi oldularsa bugün de aynı samimiyetle ve aynı hüsnüniyetle hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlerin vasıtasıyla tüm depremzedelerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşenlere bakıp da kesinlikle üzüntüye kapılmasın. Akif ne diyor? 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' Daha depremde vefat edenlerin kırkı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanların aymazlığı sizi asla ama asla hüzünlendirmesin. Terör örgütlerinin uzantılarıyla at pazarlığı yaparak iktidar hayali kuranların gafleti sizi bir an olsun endişeye sevk etmesin. Kandil'den bağıranlar çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız, bizim yolumuz millete hizmet, bizim yolumuz vatanı ayağa kaldırmak. Bunların raf ömrü inşallah 14 Mayıs'ta dolacaktır." dedi.

Milletin derdinden ve değerlerinden kopuk siyaset yapanların bugüne kadar hep kaybettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle yine kaybedecekler. Siz bu kaybedenler kulübüne itibar etmeyin. Devletinize, hükümetinize ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını aç, açıkta koymaz, koymayacaktır. Devletimiz hiçbir insanını sahipsiz, çaresiz bırakmaz, bırakmayacaktır. Rabb'im ömür, milletimiz de yetki verdikçe biz de sizlerin yanında olacağız. Deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız rahata kavuşmadan biz de kendimizi rahat hissetmeyeceğiz. Yıkıntılar tamamen kaldırılıncaya, evi, binası, iş yeri yıkılan kardeşlerimizin kayıpları telafi edilinceye kadar durup dinlenmeden çalışacağız.

Nasıl daha önceki afetlerde yaraları kısa sürede sardıysak Allah'ın izniyle Malatya'yla birlikte diğer 10 ilimizi de kısa sürede ayağa kaldıracağız. Malatya, milli iradenin kalesi olan bir şehrimizdir. Malatya, ömrünü milletine adayan siyasetçiler yetişmiş bir şehrimizdir. Malatya, bugüne kadar hep bizimle yol yürüyen, vefa abidesi bir şehrimizdir. Malatya, 14 Mayıs'ta tercihinin bir kez daha milletin adamları, Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına imanım var. 14 Mayıs'ta sandık önlerine geldiğinde Malatyalı kardeşlerimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyorum. Malatyalıların vefasına, Malatyalı kardeşlerimizin basiret ve ferasetine sonuna kadar güveniyorum."