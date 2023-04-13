'Ortam yapabilmek' için muhalif görünmek zorunda kalan gençler sosyal medyada viral oldu
Üniversite gençlerinin "ortam yapmak" için kendi düşüncelerini söylememesini ve hükümeti eleştirmek zorunda kalmasını konu alan bir video sosyal medyayı birbirine kattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 21:46, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 21:59
Üniversite gençlerinin "ortam yapmak" için kendi düşüncelerini söylememesini ve hükümeti eleştirmek zorunda kalmasını konu alan bir video sosyal medyayı birbirine kattı.
Videoda üniversiteli 3 genç "ikon" bir genç kızla arkadaş olabilmek için hükümetin gençlere yönelik icraatlarını karalamak zorunda kalıyor.
Bayrak da sallasaydın :) #OtoSansür pic.twitter.com/xDCxQuiJthHilal Kaplan (@hilal_kaplan) April 13, 2023