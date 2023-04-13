Bakan Özer: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'ye yepyeni bir hikaye kazandırdı

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Ordu Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı ve iftar etkinliğine katıldı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren yaşanan büyük acıya rağmen devletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla milletiyle el ele vererek yıkımın yaşandığı illeri ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

6 Şubat sabahı Malatya'da olduklarını anlatan Özer, "Kültür ve Turizm Bakanı'mızla birlikte Malatya'mızın derdine derman olmaya gittik ve bugünlere kadar sadece Malatya'da değil, tüm bölgede hem hayatın acılarını dindirmek hem de eğitimi normalleştirmek için orada çaba sarf ettik. İnanıyoruz ki çok hızlı bir şekilde o yaralar sarılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl önce çıktığı yolda yepyeni bir dönemece girmek üzere olduğuna işaret eden Özer, "Ben, Ordu'daki yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ordu'ya hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bugünün birlik ve beraberlik günü olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bugün kişisel dertleri bir kenara bırakıp bu davanın ne olduğunu ve nereye doğru gittiğini anlama günü. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'ye yepyeni bir hikaye kazandırdı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar tüm kademelerde, tüm alanlarda siz değerli vatandaşlarımızın hizmete erişimini kolaylaştırdı. Biz eğitimden biliyoruz. 2000'li yıllara kadar eğitimde Türkiye, gerçekten çok kötü durumlardaydı. Okullaşma oranları, diğer alanlardaki eksiklikler son 20 yıl içerisinde giderildi."

Bakan Özer, Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını ifade ederek, bugün Valilikte yaptıkları İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda eğitim yatırımlarına ilişkin aldıklarını kararları anlattı.

- "Ordu'muzu çok daha güçlü hale getireceğiz"

"Bu seçim gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde oluşturulan yeni dilin, yeni hikayenin çok daha güçlü bir şekilde yaygınlaşması için en kritik seçimlerden bir tanesi." diyen Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben inanıyorum ki yeni dönemde sadece Türkiye'nin mazlumları değil, tüm dünyanın mazlumları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde şarkısını çok gür bir şekilde söylemeye devam edecektir. Ben inanıyorum ki Ordulu kardeşlerim sizler küçük hesapları bir kenara bırakarak bu kutlu yürüyüşün neferleri olarak Türkiye Yüzyılı'nda Ordu'nun çok daha kritik il olmasına katkı sağlayacaksınız. Ben hepinize beni bağrınıza bastığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ayrılık gayrılık yapmadan hep birlikte bu kutlu yürüyüşte yolumuza devam edeceğiz. Ordu'muza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ordu'muzu çok daha güçlü hale getireceğiz."

AK Parti Ordu milletvekili adayları İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül ve Samet Özdemir de özgeçmişlerinin okunması sonrasında birer konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Özer ile AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergun Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve milletvekili adayları partilileri selamladı.