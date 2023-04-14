TEİS Genel Başkanı Saydan'dan kalp ve tansiyon ilaçlarına ilişkin açıklama:

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kalp ve tansiyon ilaçlarında yaşanan bazı sorunların ortadan kalkması için İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

Saydan, 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada başlıca ölüm sebeplerinin başında kalp damar hastalıklarının geldiğine dikkati çekti.

Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan birçok ilacın genellikle uzun süreli kullanıldığına, mutlaka hekimlerce reçete edilmesi gerektiğine işaret eden Saydan, "Kalp ilaçlarının mutlaka bütün olarak yutulması gerekiyor. Tableti böler, kırar veya ezerseniz ilaç bir seferde vücut tarafından emildiği için ilaç doz aşımı veya gün boyu sürmesi gereken etkinin süresinin kısalmasına, dolayısıyla da sağlığınıza olumsuz etki etmesine neden olur." bilgisini paylaştı.

Hastaların ilaçlarını düzenli takip edebilmek, ilaç alıp almadıklarını unutmamak için ilaç kutuları kullanabileceğini aktaran Saydan, ilaçların buzdolabı, banyo, araba torpidosu gibi yerlerde saklanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Saydan, ilaçların bulunabilir ve ulaşılabilir olmasının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle kalp ve tansiyon ilaçlarında düşük kur politikası yüzünden üretilemeyen ve ithal edilemeyen ilaçlarla ilgili yaşanan sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu çerçevede ilaç fiyatlandırmasının kalp sağlığının korunması, onun için de İlaç Fiyat Kararnamesi'nin de bir an önce güncellenmesi gerekmektedir."