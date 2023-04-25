Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 21 ilde operasyon düzenlendi.

Aralarında gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltıma alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök, MA muhabiri Ahmet Kanbal, Yeni Yaşam Gazetesi Yazıişleri Müdürü Osman Akın, Xwebün İmtiyaz Sahibi Kadri Esen, gazeteciler Mehmet Yalçın ve Mıkail Barut, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı avukat Halise Dakalı, avukatlar Resul Tamur, Özüm Vurgun, Bünyamin Şeker, Berdan Acun, Pirozhan Karali, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in basın danışmanı Sezen Mercan, Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'ndan Yavuz Akkuzu, Özcan Ateş ve Elvan Koçer Yıldırım, Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinen Azad-TJA) aktivisti Maria Öztopuz da var.

Mezopotamya Ajansı'nın sahibi Ferhat Çelik ise aranıyor.

Diyarbakır Barosu: "Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfi bir biçimde müdahale ediliyor"

Diyarbakır Barosu da yaptığı yazılı açıklamayla operasyona tepki gösterdi. Baronun açıklamasında şöyle denildi:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu arama ve gözaltı kararına istinaden bugün sabah saatlerinde baromuz üyesi meslektaşlarımızın, gazetecilerin ve hak savunucuların evlerine baskın yapılmış, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfi bir biçimde müdahale edilmekte, avukatlar başta olmak üzere hak savunucuları ve bağlı olunan meslek örgütleriyle sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı, ceza tehditlerine maruz bırakıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri, hak savunucuları üzerinde yersiz, gereksiz ve ölçüsüz şekilde kötüye kullanıldığı gözlenmekte, avukat görüş yasağı ile soruşturma dosyasında gizlilik kararı alınmıştır. Yargılananların haklarındaki suçlamaların niteliği ve sebeplerinden en kısa sürede haberdar edilmesi adil bir yargılamanın gereğidir. Meslektaşımıza ilişkin soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı ve avukat görüş yasağı bulunmakta olup, avukatlarının soruşturma dosyasına erişimi ve bilgi sahibi olması engellenmektedir. Meslektaşlarımıza, gazetecilere ve hak savunucularına yönelik hukuka aykırı, özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal edici uygulamaya son verilmeli, derhal serbest bırakılmalıdır."