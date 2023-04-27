Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 11:46, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik."