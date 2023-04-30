Uzay yolcuları zorlu testlerden başarıyla geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te kamuoyuna tanıtılan Türk Uzay Yolcuları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte düzenlenen basın açıklamasında kendilerini tanıttı. Gezeravcı ve Atasever'in nasıl seçildiği, hangi test süreçlerinden geçtiği de merak konusu olurken kılı kırk yaran bir seçim süreci yaşandığı da ortaya çıktı.

F-16 pilotu olan Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, 44 yaşında. Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak ve 13 farklı deney yapacak. Gezeravcı, seçim sürecine ilişkin yaptdığı değerlendirmede eş zamanlı ve birbirinden ayrı ilerleyen birçok eğitim sürecini içinde barındıran bir dönem yaşadıklarına değinerek "Bu fırlatmanın gerçekleştirileceği 2023'ün son periyoduna kadar da bu şekilde devam edecek. Heyecandan ziyade mutluluk verici son derece mutluluk verici ve gurur verici bir görev" dedi.

Zorlu testler döneminden ailesinin haberi olmadığını bildiren Gezeravcı, "Dolayısıyla olumlu sonucu ben öğrendikten sonra da halen gizlilik kriterlerini ilgili yetkili birimlerimiz tarafından aileme açma noktasına izin verilene kadar haberleri olmadı. Bu şaşkınlığı attıktan sonra o büyük mutluluk ve gururu yaşadılar. Tabii bir evlat olarak da başımızın tacı anne babalarımıza böyle bir mutluluğu yaşatmış olmak son derece gurur verici" diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte çok yoğun bir eğitim programından geçeceklerini anlatan Özdemir, "Oldukça sıkışık bir takvimimiz var. 2023 yılı içerisinde bu misyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Uzay tabii ki çok zor bir konu. Her türlü gecikmeye, ertelemeye açık. Bunlara da kendimizi mental olarak hazırlıyoruz. Ama hem çevresel anlamda testler yine psikolojik testler, Uluslararası Uzay İstasyonunun alt sistemlerine yönelik teknik eğitimler, doğada hayatta kalma eğitimleri bizi oldukça zorlu ama heyecanlı bir süreç bekliyor" ifadelerini kullandı.