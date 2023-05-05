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Kılıçdaroğlu'nun iki vaadi bütçe açığını ikiye katlıyor

Millet İttifakı adayı CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı en düşük memur maaşı 21 bin 265 TL olacak, emekliye yılda 15 bin TL verilecek vaadinin bütçeye toplam yükü 500 milyar TL'yi aşıyor. Bu tutar Türkiye bütçesinden personel maaşlarına ayrılan payın yüzde 60 artırılması, bütçe açısının ise yüzde 51 artması anlamına geliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 15:03, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 15:26
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Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece yarısı sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi halinde, en düşük memur maaşının asgari ücretin 2,5 katına yükseltileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu video paylaşımında, bir rakam da vererek en düşük memur maaşını 21 bin 265 liraya yükseleceğini belirtti. En düşük memur maaşının yükseltilmesi, oransal olarak diğer maaş gruplarının da ücretlerinin yükseltilmesi anlamına geliyor.

En düşük memur maaşını 21 bin 265 lira olmasının bütçeye yükü:

Kılıçdaroğlu'nun baz aldığı en düşük memur maaşı: 11 bin 900 lira
Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği maaş: 21 bin 265
Fark: 9 bin 365
4 milyon kamu personeli için hesaplama yapıldığında;
Aylık yük: 37 milyar lira
Yıllık yük: 450 milyar lira olacaktır.

Emekliye 15 bin lira ikramiye vaadinin bütçeye yükü

Emekliye 15 bin lira bayram ikramiyesi verileceğine yönelik vaadin bütçeye yükü de oldukça fazladır. EYT ile emekli sayısı 15 milyona yaklaşmıştır. İki bayram ikramiyesi olarak 4 bin lira yerine 15 bin lira emekli ikramiyesi verilmesinin bütçeye yükü 165 milyar TL olacaktır.

Bütçenin personel maaş gider kısmı yüzde 60 artacaktır

En düşük memur maaşı ve emekli ikramiyesinin bütçeye toplam yükü: 450 milyar+165 milyar= 615 milyar lira olacaktır.

2023 Türkiye bütçesinde toplam 4 trilyon 470 milyarlık gider kalemi bulunmakta olup, personel maaşlarının bütçeye yükü 952 milyar TL'dir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olduğu en düşük memur maaşı ve emekli ikramiyesi vaadinin bütçeye yükü, personel gider yükünün 952 milyar TL'den 1 trilyon 567 milyar TL'ye çıkarılması bir başka deyişle yüzde 60 artırılması anlamına gelmektedir.

Bütçe açığı toplamda yüzde 51 artacaktır

2023 yılı bütçesinde, 660 milyar TL bütçe açığı öngörülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ise bütçe açığının yüzde 51 artışla 1 trilyon 275 milyar TL'ye çıkması ve çok daha fazla faiz yüküyle karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir.

Türkiye bütçesinden, 6 Şubat'ta olan deprem için bugüne kadar yapılan mali harcamaların 30 milyar TL olduğu düşünüldüğünde vaadin büyüklüğü ortaya çıkacaktır.

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