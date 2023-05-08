Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Akşener, seçimlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akşener, Millet İttifakı olarak seçimi kazanırlarsa bakanlık dağılımının nasıl olacağını anlattı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"14 Mayıs akşamı inşallah kazanacağız. İYİ Parti tahmininizin ötesinde milletvekili kazanacak. CHP ile oturacağız. 7 olmazsa olmaz bakanlık vardı. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma. İçişleri Bakanlığı karşılığı Adalet Bakanlığı. Maliye Bakanlığı karşılığı Hazine Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nı da koyun. Buna bakarsınız. 3 koalisyonda bulunmuş birisi olarak anlatayım. Sonra bütün bunlar aldığınız oyla ilgili sayısı hesaplanır.

"CHP DİĞER PARTİLERDEN BAKANLIK ÖNEREBİLİR"



6 siyasi partiye başlangıçta dendi ki, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz. Her partiye 1 bakanlık olabilir dendi. Logosu ile giren iki siyasi partinin sayısına göre. CHP ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez.

"OY ORANINA GÖRE BAKABLIK DAĞILIMI YAPILACAK"



Ben İçişleri Bakanlığı'na nasıl atandım. Rahmetli Erbakan hoca ile rahmetli Demirel'e söylendi. Ölümünden iki gün evvel benimle görüştü rahmetli Erbakan. Demirel ve Erbakan imzaladı. Bilge Bey'i biz önerdiğimiz zaman herhangi bir itiraz olmaz. Muharrem Erkek Bey'i CHP bakan yapmaya kalktığı zaman bizim hiçbir itirazımız olamaz. 8 bakanlığın içinde biri Maliye biri Hazine. Oy oranına göre bakanlık dağılımı yapılacak.

"BİZ KENDİMİZİ TARTTIRIYORUZ"



DEVA, Gelecek, Saadet ve DP, CHP listelerinden belirli miktarlarda milletvekilliği seçtirmek üzere giriyorlar. Biz ise kendimizi tarttırıyoruz. Mesela, Refahyol'da, Refah Partisi'nin oyu yüksekti, daha fazla bakanlık almıştı. 8 bakanlığın görevlendirilmesi çok ciddidir. İçişleri DYP'de kalmıştı. Adalet Refah'a gitmişti. Maliye Abdüllatif Şener'di, Hazine DYP'de kalmıştı. Biz mesela Çorum'da CHP'nin listesinden 1. sıra onlar 2. sıra biz şeklinde giriyoruz. Yozgat'ta 1. sırada Lütfullah Kayalar bizim listemizde 2. sırada CHP. Bitlis'te bizim listemizden giriliyor. Diğer yerlerde Bartın'da, Düzce'de CHP'nin listesinden giriyoruz biz. Oylar birleşsin diye 1 onlar 2 biz."