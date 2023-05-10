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Memur maaşları ne kadar artacak?

Kamu işçilerinin ücretlerine yapılan artışın ardından gözler memur ve emekliye yapılacak maaş zammında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon farkının yanında refah payı verilmesine dönük bir hazırlığın olduğunu açıkladı. Maaşlar, mayıs ve haziran enflasyonlarına ek olarak belirlenecek refah payının da eklenmesiyle netlik kazanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 14:01, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 14:04
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Memur maaşları ne kadar artacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var" açıklamasının ardından temmuz ayında memura refah payı verilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında...

Yapılacak zam, yaklaşık 15 milyon emekliyi ve 4 milyon aktif çalışan memuru ilgilendiriyor.

"Temmuzda yüksek bir zammın konuşulacağını öngörüyorum"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılacak zamla ilgili, "Memurların özellikle yaptıkları görev nitelik eğitim durumu göz önünde bulundurulup sadece seyyanen değil dengelerin yeniden oluşturulması son derece önemli. Temmuz ayında yüksek bir zammın konuşulacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Memur ve emekli maaşında ne kadar artış olacak?

Memur ve emekliye zammın yanında refah payı düzenlemesi de yansıtılacak.

Memura yapılacak artış kadar memur emeklilerine de aynı oranda maaş artışı olacağını belirten Karakaş, "SSK- Bağ-Kur emeklilerine baktığımız zaman burada enflasyon farkı ve refah payı söz konusu burada da beklentiler yükseltildi" dedi.

Zam oranında mayıs ve haziran enflasyonu da etkili olacak

Memur ve emeklilerin yılın ilk 4 ayında kaydedilen enflasyon üzerinden alacağı fark şimdilik yüzde 12,68. Buna, önümüzdeki 2 aylık enflasyon da eklenecek.

Refah payının da belirlenmesiyle temmuzda alınacak maaşlar netlik kazanacak.

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