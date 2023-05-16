Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış

Gazeteci Kemal Öztürk sosyal medya hesabından seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, seçimi büyük bir başarıyla yöneten, YSK üyelerini tebrik etti.

Gazeteci Öztürk paylaşımında "Seçimi büyük bir başarıyla yöneten, seçim gecesi iletişimi düzgün kuran, sayım sürecinde mükerrer oy, çalıntı oy gibi tartışmaların bile olmadığı bir ortam sağlayan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri alkışı hak ediyor. Kamuoyuna güven verdiler, tansiyonun yükseltilmesine engel oldular ve tüm dünyaya örnek olacak bir seçim organize ettiler." dedi.