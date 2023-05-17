ENAG'ın başındaki isim seçimi 'hırsızlık' olarak nitelendirdi
TÜİK'e alternatif olacağı için muhalefet tarafından desteklenen ENAG adlı araştırma şirketinin sahibi Veysel Ulusoy, 14 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkan sonucu kabullenmedi ve "Anket şirketleri yanılmadı. Örgütlü bir hırsızlık var" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 17:16, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 17:20
ENAG adlı araştırma şirketi TÜİK'e alternatif veri açıkladığı için muhalefet tarafından destekleniyor. Ancak, ENAG'ın başındaki Prof. Dr. Veysel Ulusoy bugün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla herkesi şok etti.
Ulusoy 14 Mayıs seçim sonuçlarını kabullenmeyerek, anket şirketlerinin doğru ölçüm yaptığını ancak örgütlü bir hırsızlıktan dolayı Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettiğini yazdı. Ulusoy takipçilerinin tepkisine rağmen paylaşımını silmedi.
İşte Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un paylaşımı