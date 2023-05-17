ENAG'ın başındaki isim seçimi 'hırsızlık' olarak nitelendirdi

ENAG adlı araştırma şirketi TÜİK'e alternatif veri açıkladığı için muhalefet tarafından destekleniyor. Ancak, ENAG'ın başındaki Prof. Dr. Veysel Ulusoy bugün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla herkesi şok etti.

Ulusoy 14 Mayıs seçim sonuçlarını kabullenmeyerek, anket şirketlerinin doğru ölçüm yaptığını ancak örgütlü bir hırsızlıktan dolayı Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettiğini yazdı. Ulusoy takipçilerinin tepkisine rağmen paylaşımını silmedi.

İşte Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un paylaşımı

