Polise kimlik göstermemek için Galata'dan atladı, kayıplara karıştı

İstanbul Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayıp kayıplara karışan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLARIN ATTIĞI CAN SİMİDİ İLE KÖPRÜNÜN ALTINA DOĞRU İLERLEYİP KAYBOLDU

Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.