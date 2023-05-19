Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin sorunlarını, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık, değerlendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda Sayın Genel Başkan'ı, Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşleri, yaptığımız çalışmalar, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimiz, anayasa değişikliğiyle ilgili düşüncelerimiz, bazı sorular da sordu Genel Başkan, konularında olabildiğince ayrıntılı şekilde bilgilendirdim." diye konuştu.

Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya ve sorunları aşmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu çerçevede Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardım." dedi.

Özdağ ise ziyaretleri için Kılıçdaroğlu ve heyetine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık ve aldığımız cevap çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Tabii Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Oğan'la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık, sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız."