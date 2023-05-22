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42 yaşındaki okul müdürü kalp krizine yenik düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Bayraktar (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, acı haberi duyan sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 21:49, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 21:51
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42 yaşındaki okul müdürü kalp krizine yenik düştü

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Bayraktar (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Bayraktar'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Hanım Camii'nde düzenlenen törenin ardından Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesine ailesi, yakınları, dostları ve meslektaşları katılarak Hüseyin Bayraktar'a son görevlerini yerine getirdi. Öğrencileri ve meslektaşları arasında sevilen Bayraktar'ın ani vefatı, Kuşadası'nda büyük bir üzüntü yaşattı.

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