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Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor

İşkur'a en fazla talepte bulunan sektör ise imalat sanayii. İmalat sanayii 364 bin 875 işçi arayışıyla başı çekerken, özel güvenlik-satış danışmanı 117 bin 479 açıkla ikinci oldu. Verilere göre, iş arayanların başvurusunda azalma yaşandı. Geçen senenin ilk 4 ayına göre işsiz sayısı yüzde 28,7'lik düşüşle 3 milyon 583 bin 503 kişiden 2 milyon 556 bin 451 kişiye geriledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 07:46, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 07:48
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Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor

Bugüne kadar yüz binlerce insanı işe yerleştiren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çalışacak yarım milyon işçi arıyor. Bu yılın ilk 4 ayında 865 bin 405 işçi için işverenlerden başvuru alan kurum, bunların 379 bin 180'ini işe yerleştirdi. Veriler arasında geçen seneye göre iş arayanların başvurusunun azaldığı da ortaya çıktı. Geçen senenin aynı dönemine göre işsiz sayısı yüzde 28,7'lik azalışla, 3 milyon 583 bin 503 kişiden 2 milyon 556 bin 451 kişiye düştü.

ÖZEL GÜVENLİK AÇIĞI ARTIYOR

İŞKUR'a en fazla talepte bulunan sektör ise imalat sanayii oldu. İmalat sanayii 364 bin 875 işçi arayışıyla başı çekerken, özel güvenlik-satış danışmanı 117 bin 479 açıkla ikinci, toptan ve perakende ticaret 103 bin 460 açıkla üçüncü, konaklama ve yiyecek-içecek hizmeti 76 bin 326 açıkla dördüncü ve inşaat 60 bin 952 açıkla beşinci sırada yer aldı.

2,5 MİLYON İŞSİZ VAR

Ocak-nisan döneminde alınan 865 bin 405 açık işlerin yüzde 98,3'ü, özel sektörden alınan açık işlerden oluşturdu. Toplam kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 556 bin 451 kişi olarak istatistiklere yansıdı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,9'u erkek, yüzde 50,1'i kadın, yüzde 24,6'sı 15-24 yaş grubunda yer aldı. Geçen senenin ilk 4 ayı ile kıyaslandığında 2023'te İŞKUR'a başvuranların sayısı yüzde 14,4 azaldı. Geçen yılın ilk 4 aylık döneminde 1 milyon 128 bin 882 kişi İŞKUR'a başvururken, bu yıl aynı dönemde 966 bin 516 kişi müracaatta bulundu. Öte yandan, işçi arayanların sayısı bu yıl yüzde 22,8 oranında arttı. Geçen yıl 704 bin 623 işçi aranırken bu yılın aynı döneminde 865 bin 405'e çıktı.

İŞE YERLEŞME ORANIERKEKLERDE YÜKSEK

Bu yılın ilk 4 aylık diliminde, yapılan 966 bin 516 başvurunun 370 bin 944'ünü kadınlar, 595 bin 572'sini ise erkekler oluşturdu. Söz konusu başvurularda kadınların işe giriş oranları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında düşerken, erkeklerde ise yüzde 18,2'lik azalma gösterdi. İşe giriş oranlarındaki azalışa bakıldığında, erkeklerin iş beğenmeme veya işi kabul etmeme oranının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Toplam işsizlik içerisinde ise kadınların sayısı erkeklere göre daha fazla. Türkiye'de bu yılın nisan verilerine göre toplamda 1 milyon 281 bin 436 kadın işsiz kaydı bulunurken, 1 milyon 275 bin 15 erkeğin işsizlik kaydı da sistemde yer alıyor.

Şuayip Alabay

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