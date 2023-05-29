Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında ikamet eden polis memuru Abdullah E. ile kız arkadaşı Aysel G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aysel G, polisin tabancasıyla Abdullah E'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Abdullah E, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Aysel G, polis ekiplerince gözaltına alındı.