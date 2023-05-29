Arabulucu ev sahibi-kiracı anlaşmazlığını giderebilecek mi?

Hızla artan kira fiyatları nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında adeta husumet yaşanıyor. Sosyal bir sorun haline gelen fahiş kira talepleri, ev sahibi-kiracı anlaşmazlığına yol açarken, bir yandan da karşılıklı açılan davalar nedeniyle mahkemelerdeki dosya sayıları katlanmaya devam ediyor. Binlerce dava dosyası sonuçlanmayı beklerken, hem mahkeme kapılarındaki yığılmayı önlemek, hem de ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan ihtilafları çözmek için 1 Eylül'de 'arabuluculuk' mekanizması devreye girecek.

Ancak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme sonrası arabulucunun derinleşen ev sahibi-kiracı anlaşmazlığını giderip, gideremeyeceği ise şimdiden merak ve tartışma konusu olmuş durumda.

DAVA AÇAMAYACAKLAR

Yeni düzenleme ile kira tespit davaları, kira tahliye davaları, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilaflar, 1 Eylül 2023'den itibaren zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. Taraflar arabulucuya rağmen anlaşamazlarsa 'uzlaşmazlık tutanağı' düzenlenecek. Bu tutanak taraflarca imzalanacak. İmzadan imtina edilirse, durumu arabulucu yazarak kendisi imzalayacak. Bu belgece arabuluculuk bürosuna ibraz edilecek ve birer örneği taraflara verilecek. Sonuçta bu imzalı tutanak olmadan dava açılamayacak. Arabuluculuk ücreti ise Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Asgari Ücret tarifesine göre belirlenecek ve ihtilaf yaşayan taraflarca eşit şekilde ödenecek.

TAHLİYE DAVALARINA ÇÖZÜM OLMAZ

Gayri Menkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, arabuluculuk mekanizmasının kira tespit davaları eksenli olarak olumlu işleyeceğini ve umutlu olduğunu ancak kira tahliye davaları açısından aynı durumun söz konusu olamayacağını belirterek, "Tahliye davalarında zaten taraflar arabulucuya gelmeden birbirlerini tüketmiş, süreci çözümsüzlüğe getirmiş oluyorlar. Kira tespit davalarında her 10 dosyadan 5'inin çözüleceğini lakin tahliye davalarında 10 dosyada ancak bir tanesinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında Sulh Hukuk Mahkemesinin yeniden tanımlanması gerektiğine değinen Kiraz, yargı reformundan yana olduğunun altını çizerek, "Keşif duruşma günü, istinaf süreçlerinin kaldırılmasının yanı sıra kira tespit davalarının 3 ay, tahliye davalarının da en geç 6 ay içinde sonuçlanacağı bir düzenleme hayata geçirilmeli" diye konuştu.

MADDE 35/A ÖNERİSİ

Hukukçu Başar Yaltı, arabulucunun yaşanan sorun ve ihtilafları ortadan kaldırmayacağını belirtirken, avukatlık kanunundaki 35/A maddesinin uygulanması önerisini gündeme getirdi. Söz konusu öneri ile taraflar arasında mahkeme sürecinden önce çözüm sağlanabileceğini dile getiren Yaltı, "İki tarafından avukatı kanunun 35/A maddesi kapsamında bir araya gelir ve bir karara varılıp imza atılırsa mahkeme hükmü sayılır" görüşlerini sıraladı.

YARGI REFORMUNA GİDİLMELİYDİ

Bu sayede hem mahkeme harç parasının ödenmesine gerek kalmayacağını, hem de taraflar arasındaki ihtilafın çok daha hızlı sonuca ulaşacağını belirten Yaltı, şunları söyledi: "Kira davalarında önce arabuluculuğa gidilmesini önermek çözüm sunmayacağı gibi sürecin uzaması anlamına gelecektir. Ev sahibi-kiracı uyuşmazlığına yönelik daha kapsamlı yargı reformu da gündeme getirilmeli."

"BİZ 2 YILDIR ARABULUCUYUZ"

Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise ev sahibi-kiracı uyuşmazlığı konusunda yaklaşık 2 yıldır birçok kiracı ile ev sahibini uzlaştırmak için çaba sarf ettiklerini ifade ederken, "Aslında genel çerçeveden bakınca iki taraf da uzlaşmaya hazır. Biz de mesleki etik ve toplumsal huzur anlamında yaklaşık 2 yıldır taraflara sürekli 'anlaşın, uzlaşın' diyoruz. Sosyal arabuluculuğu ilk biz yaptık" ifadelerini kullandı.

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DÜZENLEME FAYDALI

Fahiş fiyattan ev kiralayan maliklerin, bir süre sonra kira bedelini tahsil edemediği için ağzının yandığını da vurgulayan Aşa, şöyle konuştu: "Kiracılar da artık 2, 3 bin liraya bir evde oturulamayacağının farkında. İhtilaf yaşandığında mahkeme en az 2 yıl sürüyor. Bu nedenle arabulucunun önemli ve olumlu etkisi olacağı kanaatindeyim. Mahkeme bilirkişi ücreti, avukatlık masrafları, harç bedelleri derken; aylar, haftalar süren sorunlar hızlıca çözüme kavuşabilir. Düzenlemenin faydalı olduğuna inanıyorum."

Mert İnan/HaberGlobal