Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine AK Parti'li isimden tepki

AK Parti'li Metin Külünk, Ersoy'un paylaşımını Twitter hesabından "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" sözleriyle eleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Instagram hesabındaki paylaşımında Dizdar ve film ekibinin fotoğrafının üzerine "Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar" yazmıştı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Cannes Film Festivali'nde ödül alan oyuncu Merve Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'u hedef aldı.

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