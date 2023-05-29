Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine AK Parti'li isimden tepki
AK Parti'li Metin Külünk'ten, Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez!
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Cannes Film Festivali'nde ödül alan oyuncu Merve Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'u hedef aldı.
Oyuncu Merve Dizdar, "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 76'ncı Cannes Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı. Dizdar'ın ödülünü "baskılara boyun eğmeyip mücadele edenlere adadığını" söylemesinin ardından AK Parti'liler, Dizdar'ı eleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Instagram hesabındaki paylaşımında Dizdar ve film ekibinin fotoğrafının üzerine "Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar" yazmıştı.
AK Parti'li Metin Külünk, Ersoy'un paylaşımını Twitter hesabından "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" sözleriyle eleştirdi.