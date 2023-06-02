İzmir'de İKM'lere yönelik terör saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Ana sayfaHaberler Terör

İzmir'de İKM'lere yönelik terör saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Mahkeme heyeti davanın, sanıklardan Cebrail Gündoğdu yönünden Bursa'daki terör saldırısına ilişkin davayla İzmir'de birleştirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 12:47, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 12:48
Yazdır
İzmir'de İKM'lere yönelik terör saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Cebrail Gündoğdu ile ona yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Söz alan Cebrail Gündoğdu, kendisi aleyhindeki ifadeleri okumak istediğini belirterek ifadelerin kendisine gönderilmesini ve tahliyesini istedi.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık K.Ö. ise yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle geçimini sağlayamadığını öne sürerek, yasağın kaldırılmasını talep etti.

Diğer sanıkların avukatları da yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısına ilişkin davanın, sanık Cebrail Gündoğdu yönünden bu davayla İzmir'de birleştirilmesi için Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıkların yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı.

Bu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi oldukları öne sürülen Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı iddia edilen Mehmet Mustafa Uskar, 22 Ekim'de de örgüt üyesi olduğu öne sürülen Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı.

Gündoğdu hakkında daha sonra, Buca'da 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Ayrıca Bursa saldırısından sonra Gündoğdu'ya ülke içinde barınması, konaklaması ve ulaşımı konusunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Mayıs'ta görülen duruşmada Cebrail Gündoğdu'nun avukatı, müvekkilinin İzmir'de devam eden davası ile bu davanın dosyasının Gündoğdu yönünden İzmir'de birleştirilmesi talebinde bulunmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber