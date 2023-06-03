Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi

Öğretmenlere unvan verildi, hakları verilmedi
Öğretmenlere unvan verildi, hakları verilmedi
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Yeni Kabine'de bakanlar belli olmaya başlandı
Yeni Kabine'de bakanlar belli olmaya başlandı
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
3 otomobil markası daha zam yaptı
3 otomobil markası daha zam yaptı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Ana sayfaHaberler Dünya

Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e çıktı, kazada 900'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 07:13, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 07:43
Yazdır
Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi

The Hindu gazetesinin haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, 2'si yolcu 1'i yük olmak üzere 3 trenin karıştığı, dün yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada 233 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Demir yolu yetkilisi, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress'e ait olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan Coromandel Express yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Orissa eyaleti üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, açıklamasında bölgeye 115 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi.

"Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz" diyen Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği aktarıldı. Kaza sonrası çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter paylaşımında, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber