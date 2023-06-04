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Yeni Adalet Bakanı Tunç'un köyünde gurur ve sevinç bir arada yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atanan Yılmaz Tunç'un doğup büyüdüğü Bartın'ın Ulukaya köyünde gurur ve sevinç bir arada yaşanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 13:28, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 14:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Adalet Bakanı olarak görev aldı.

23., 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde AK Parti Bartın Milletvekili olarak TBMM'de görev alan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunan ve son dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olarak atanması köyünde gurur ve sevinçle karşılandı. Bakan Tunç'un doğduğu ve büyüdüğü Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki hemşerileri haberi almalarının ardından sevinçten uyku uyuyamadıklarını ifade etti.

Köy sakinleri hemşehrileri Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olması sonrası yaşadıkları mutluluk ve duyguyu, "Muhakkak gururumuz oldu. Ulukaya'lı olup da Bakanımız olması daha iyi oldu. Zaten beklentimiz vardı. Hükümetin böyle kurulması memnun etti. Bir de Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı olmasından çok gururlandık bu memleketin çocuğu olarak. Her ne kadar milletvekili seçilmesi de Adalet Bakanı olma görevini biz zaten tahmin ediyorduk. Dört gözle bu haberi bekliyorduk. Bizim için Ulukaya halkı olarak gurur verici. Onun orada olması, AK Parti'nin de kazanması hem Türkiye için gurur oldu hem bizim içinde kazanım oldu. Yılmaz beyin orada olması her zaman aklımızdan geçen, içimizde bir beklentiydi. Dileğimizde kabul oldu yani. Bizi uyku tutmadı sevincimizden. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görev verilmesi bizim için gurur verici oldu. Uyku uyuyamadık" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Halil Güneri ise Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Yılmaz Tunç'un doğup büyüdüğü köy evini basın mensuplarına göstererek, "Yılmaz Tunç dede yadigarı bu evde büyüdü. İlk okulu bu evde Ulukaya'da bitirdi. Ulukayalı olarak onunda Adalet Bakanı olması biz köylüleri için çok gurur verici. Ayrıca köylümüzde çok sevinç içinde. Kendisi bu evde doğdu bu evde büyüdü" dedi.

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