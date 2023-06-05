Dolar haftaya yeni rekorla başladı

Hafta sonu açıklanan yeni Kabine'de ekonomi yönetiminin başına geçen Mehmet Şimşek, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralırken "şeffaflık", "öngörülebilirlik", "fiyat istikrarı" gibi "piyasa dostu" kavramlar kullanmış, Türkiye'nin "Rasyonel zemine dönmekten başka çaresi yok" demişti.

Euro/TL ise yüzde 0,78'lik yükselişle 22,70'den fiyatlanıyor. Euro/TL ise pazartesi sabahında 22,99'a kadar çıktı.

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