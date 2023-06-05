KGM'den Samsun, Sinop, Kastamonu ve Amasya'daki sele ilişkin açıklama

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetinden etkilenen söz konusu illerde İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Selden etkilenen ulaşım akslarında gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedilen paylaşımda, "Trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 180 personel ve 150 makina parkı ile çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisine yer verildi.