KGM'den Samsun, Sinop, Kastamonu ve Amasya'daki sele ilişkin açıklama
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Samsun, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetiyle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 180 personel ve 150 makina ile çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 20:50, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 20:50
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetinden etkilenen söz konusu illerde İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Selden etkilenen ulaşım akslarında gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedilen paylaşımda, "Trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 180 personel ve 150 makina parkı ile çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisine yer verildi.