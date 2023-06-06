Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Enflasyonla mücadele, döviz kurlarındaki yükseliş ve asgari ücrete ara zam konusu ele alınacak.

Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası ile seçim dönemi vaatleri de masada olacak.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve bu artışın emekli maaşlarına yansıtılması, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular öne çıkacak.

Terörle mücadele, İsveç'in NATO üyeleğine ilişkin süreç ve Suriye ile görüşmeler de gündemde olacak.