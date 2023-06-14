Tuncer öğretmen 20 yıldır 200 ekmek dağıtmadan derse girmiyor

Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Bayram Öncesi Faizsiz 15.000 TL!
Bayram Öncesi Faizsiz 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kabine toplandı: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam
Kabine toplandı: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Tuncer öğretmen 20 yıldır 200 ekmek dağıtmadan derse girmiyor

Antalya'da yaşayan sınıf öğretmeni Tuncer Günay, satın aldığı otomobili yeniden tasarlayarak hayır işlerinde kullanmaya başladı. Mahallede yaşayan vatandaşların iyilik meleği haline gelen Tuncer öğretmen, veren el alan eli görmeden 20 yıldır her gün sabah 200 ekmek dağıtmadan derse girmiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 12:55, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 12:58
Yazdır
Tuncer öğretmen 20 yıldır 200 ekmek dağıtmadan derse girmiyor

Antalya'da yaşayan sınıf öğretmeni Tuncer Günay, 9 yıl önce satın aldığı eski model otomobilini yeniden tasarlayarak sosyal projeler için kullanmaya karar verdi. Otomobilin tavanı ve ön kaportasının üzerine demirlerden sepet yapan Günay, arkasına da 'dilek-şikayet- istek kutusu' astı. Günay, yaz tatillinde vatandaşlara ve öğrencilere ücretsiz kitap dağıtırken, okulların açık olduğu zaman ise ekmek dağıtıyor. Her gün sabah erken saatlerde fırına giden Günay, buradan aldığı 200 ekmeği poşetleyerek aracındaki sepete asıyor. Ardından ise aracını derse girmeden önce okulun yakınına park ediyor. Otomobil üzerine ekmek ve kullanılmamış oyuncak, elbise, elektronik eşyalarını gören vatandaşlar ihtiyaçlarına göre alıyor. Arabanın fiyatını soranlara ise arabasının arkasına "Arabanının fiyatını hiç sormayın çünkü ben yoldaşımı hiç satmam" diyerek cevap verdi.

"Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız gelip buradan ekmeklerini alıyor"

35 yıldır öğretmenlik yaptığını belirten Sınıf Öğretmeni Tuncer Günay, "Emekliliğim de yaklaştı. 20 yıldır ise muhtaç vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben çok zor bir iş yapmıyorum, herkes aynı maddi duruma sahip değil. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız gelip buradan ekmeklerini alıyor. Sonra kullanılmayan eşyalar oluyor isterlerse onlardan da alıyorlar. Bunları benim kurduğum sistem yapıyor, ekmeklerimi hayırsever vatandaşlar alıyorlar. Bazen de vatandaşlarımız ellerinde bulunan fazlalıkları buraya koyuyorlar, sonra ihtiyacı olan alıyor. Zaman zaman da kapıdan destek de yapıyoruz" dedi.

"Günde 200 ekmek dağıtıyorum, otomobilimi ona göre dizayn ettirdim"

Veren elin alan eli görmediğini belirten Günay, "Ben otomobilimi park eder dersime giderim, isteyen gelir alır. Hepsini götürene tanık olmadım, vatandaşlarımızda güzel bir ahlak var. Gittikten sonra arkama bakmam, askıda ekmek olayını devam ettiriyorum. Günde 200 ekmek dağıtıyorum. Otomobilimi ona göre dizayn ettirdim. Bir insan bana yıllar önce gelerek 'Hocam bana ekmek alabilir misin' dedi. O saatten sonra benim yelkenler indi. Ondan sonra harekete geçtim. Talep olduğunu görünce de iyi olanları organize ettim. Vermek isteyenler ile almak isteyenleri burada buluşturuyorum. Bana 'Kızıl Kurt' diyorlar. Arabamın renginden dolayı bunu söylüyorlar" açıklamasına yer verdi.

"Veren el burada alan eli görmez"

Öğretmenliğin sadece okul içerisinde sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Günay, "Bu işi yapmaktan dolayı çok mutluyum. Zarf içerisinde para verip bunu kullanın diyen velilerimiz de var. Veren el burada alan eli görmez. Güzel bir sistem var, kültürümüzün parçası bu zaten. Bazen fırına da yönlendirdiğimiz ailelerimiz var. Onlar da fırınlardan alıyorlar. Depremden sonra desteklediğimiz aile sayımız arttı" ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan Ayten Soytan ise, "Hocamızı her gün burada görüyorum. Sürekli burada yardımda bulunuyor. Allah kendisinden yardımcı olsun. Fakir fukara gelip ihtiyacı olanı alıyor. Bugüne kadar bir kötülüğünü görmedik. Hep yardımlarda bulunuyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber