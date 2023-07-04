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Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor

Öğretmenler Bakan Tekin'den Alan Değişikliği Duyurusu Bekliyorlar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 15:06, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 15:07
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Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor

MEB her yıl yaptığı ve mevzuatta da yeri olan diplomaya dayalı alan değişikliği duyurusunun bu yıl yayımlanmamasından muzdaripler.

Bu konuda sendikaların yaptıkları çalışmalardan da anlaşıldığına göre MEB yetkilileri daha önce yaşanan iptal, yeni alandan memnun olmama, açık alanları daraltma gibi durumların sistemde sorun yarattığı hususuna katılmamız mümkün değil.

İptal konusu MEB'de her tür atama döneminde maalesef yaşanan bir sorun. MEB her türlü duyurusunda " iptal edilmeyecektir" ibaresi koysa da bu kuralı kendisi bir şekilde esnetmektedir. Bu noktada tercih dönemlerinde öğretmenlere araştırma süresi verip koyduğu kuralı kendi esnetmezse sorun ortadan kalkacaktır.

Alan değişikliği yapan öğretmenin yeni alandan memnuniyetsizlik gibi durumları ise 5 yıl gibi belli bir süre yeniden eski alana dönüşü engelleme gibi bir düzenleme de yapılabilir. Bu durum ilk başvuruda konunun detaylı düşünülmesine de katkı sunacaktır.

Mevcut alanı daraltma konusu ise mantıklı bir gerekçe değildir çünkü MEB kadro açarken bölge ihtiyaçlarını göz önüne aldığı gibi sistemdeki bir öğretmenin yine sistemde kaldığını ve norm fazlası alanları azaltmaya katkı bir süreç olduğunu unutmamalıdır.

Kaldı ki her seferinde ikinci üniversite ya da lisansüstü eğitimi teşvik eden MEB'in bu yöndeki çabaları boşa çıkarması çelişki oluşturmaktadır.

MEB'in 2023 yılı için bir takvim açıklaması yerinde olacağı gibi konuya sessiz kalmayarak açıklama bekleyen öğretmenlerin bu noktada planlama yapabilmelerini sağlaması gerekir.

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