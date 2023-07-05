OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Orman Genel Müdürlüğü "2023 Yılı 249 Adet Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı ve 2023 Yılı 1128 Adet Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alımı Tercih Sonuçları"nı ilan etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 20:09, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 20:13
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekilde;
"2023 Yılı 249 Adet Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı ve 2023 Yılı 1128 Adet Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alımı Tercih Sonuçları" ilan edilmiştir..
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