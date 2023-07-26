Ordu'da denize giren kadın boğuldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından ulaştıkları Yıldız'ı kıyıya çıkarttı.

Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi mevkiinden serinlemek için denize giren Sezen Yıldız (43), bir süre sonra gözden kayboldu.

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