Türkiye'nin kanayan yarası 'sözlü miras'
Şifahen yani sözlü olarak bırakılan miras birçok ailede sorun haline geliyor. Ağırlıklı olarak taşrada yaşanan bu durumlar cinayetlere varan sonuçlar doğuruyor. Çünkü sözlü olarak dağıtılan mirastan hak alan kişi, bir süre sonra yeniden mahkemeye başvurarak hak talebinde bulunabiliyor. Uzmanlar "Bu konu Türkiye'nin kanayan yarası, devlet bilirkişiler ile araştırma ekibi kurarak araştırma yapabilir" diyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 08:20, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 08:07
Şifahen bırakılan miras, ikinci kuşakta davalara konu oluyor. Mahkemelere binlerce dosya ile dolu.
HEPSİ BİR KÖR DÜĞÜM
Mahkemelerde görülen davaların önemli kısmını miras davaları oluşturuyor. Mal paylaşımında yaşanan sıkıntılar sebebiyle binlerce dava sonuçsuz kalıyor. Vasiyetsiz miras davaları hızla çözüme kavuşurken, şifahen bırakılan miraslar ise adeta kördüğüme dönüşüyor.
HUKUKTA KARŞILIĞI YOR
Meseleye devletin el atması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Şeker "60 yıl önce ailenin kendi arasında hallettiği mirası, ikinci ve üçüncü kuşak yargıya taşıyor. Mirası harcayan kişi, yeniden hak talep edebiliyor. Devlet bilirkişi atayarak çözüm bulabilir." diyor.
KAAN ZENGİNLİ