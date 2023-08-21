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MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okul öğretmenleri de görev alabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 11:06, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 11:07
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MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek

MEB'den alınan bilgiye göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı.

Buna göre, Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 9'uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ihtiyaç doğrultusunda Türkçe dersinden başvuru yapabilecek.

- Özel okul öğretmenleri de kurslarda görev alabilecek

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi özel okullarda çalışan öğretmenler de destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecek.

Özel okul öğretmenleri, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak.

- Rehber öğretmen görevlendirilecek

Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman; oluşturulan sınıfların 10'u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman il/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilecek.

Rehber öğretmen/psikolojik danışman, yönerge hükümlerinde belirlenen görevleri yerine getirecek.

- Öğrenciler, 24-28 Ağustos'ta başvurabilecek

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca açılacak kurs merkezleri belirlenerek 19-22 Ağustos'ta e-Kurs modülüne işlenecek, kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi tanımlamalarının yapılması ve onaylanması 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Öğretmen ve öğrenci başvurularının alınması 24-28 Ağustos'ta, kurs merkezi müdürlüklerince öğretmen ihtiyaçlarının e-Kurs modülüne girilmesi ile il ve ilçe merkez komisyonunca öğretmenlerin görevlendirilmesi 28-31 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması 31 Ağustos-3 Eylül'de, kurslar ise 4 Eylül 2023-7 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Kurslara katılmak isteyenler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvurabilecek.

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders, 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek.

Haftalık ders süresi 8 ve 11'inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12'nci sınıf ve mezunlar için 24 saat olabilecek.

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