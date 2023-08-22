Güvenli bölgeye süper vali atanacak

Suriye'nin kuzeyindeki Azez, Cerablus, el-Bab, Tel Abyad ve Resülayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda yeni bir sistem kuruluyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerdeki yerel yönetimlere her türlü lojistik ve teknik desteği veren Türkiye, göçü sınır ötesinde tutmak ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini teşvik etmek için de birçok proje yürütüyor. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın bütün ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli bütün ekonomik altyapının kurulması için çaba harcayan Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki yerel meclislerle ilişkilerde de yeni bir aşamaya geçiyor.

YÜCEL KAYAOĞLU