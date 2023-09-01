Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı yeniden yapılandırılmalıdır
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
Togg'dan ağustos ayında teslimat rekoru
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Erdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağız
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracı raylarda
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'
'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'
YÖK Başkanı: FETÖ ve PKK'nın 'öğrenci evi' açacağı duyumunu aldık
YÖK Başkanı: FETÖ ve PKK'nın 'öğrenci evi' açacağı duyumunu aldık
Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!
Benzin fiyatlarına ikinci indirim de geldi!
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
Konut kredilendirmesinde 'ilk ev' dönemi başlıyor
Konut kredilendirmesinde 'ilk ev' dönemi başlıyor
Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL
Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL
Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı
Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız
Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız
MB: Parasal sıkılaşma, enflasyon iyileşene kadar sürecek
MB: Parasal sıkılaşma, enflasyon iyileşene kadar sürecek
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 74'ü aştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 19:11, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 19:14
Yazdır
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu.

İTO verilerine göre, ağustosta perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 74,17 oldu.

Toptan fiyatlar ise önceki aya göre yüzde 6,65 arttı. Yılık artış yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 32,29 ile ulaştırma ve haberleşmede görüldü.

Onu yüzde 9,77 ile gıda, yüzde 8,94 ile ev eşyası, yüzde 6,50 ile konut, yüzde 4,11 ile kültür eğitim ve eğlence, yüzde 1,87 ile sağlık ve kişisel bakım ve yüzde 0,33 ile giyim takip etti.

TOPTAN FİYATLARDA EN ÇOK ARTAN KALEMLER

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12,35 ile mensucat grubunda görüldü.

Madenler grubunda yüzde 9,44, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 8,23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,25, işlenmemiş maddelerde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 2,77 artış meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Eylül Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak.

Bu Habere Tepkiniz