TL yabancı radarına girdi

28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından atılan makroekonomik adımlar piyasalarda da meyvelerini verdi. Rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul'a yönelik yabancı yatırımcıların alımları ve Türk devlet tahvillerine gösterilen yoğun ilgi bunun en önemli göstergesi oldu. Yabancı yatırımcılar, geçen hafta 253,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 375 milyon dolar tutarında da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın aldı.

2,5 YILIN EN YÜKSEK TAHVİL ALIMI



Böylece yabancılar son 2,5 yılın en yüksek tahvil alımını gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar daha önce 19 Mart 2021 haftasında 460 milyon dolarlık tahvil satın almıştı. Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Ağustos itibarıyla 29 milyar 501,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Eylül'de 31 milyar 841,4 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 810,9 milyon dolardan 1 milyar 174,8 milyon dolara yükseldi. Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) stokları ise 60,7 milyon dolardan 54,4 milyon dolara indi.

EBRD: TÜRKİYE'NİN MALİ DURUMU GÜÇLÜ



Türkiye'nin mali disiplinini sağlamayı hedefleyen adımlar uluslararası kuruluşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin Ortodoks para politikalarına geçiş vaadinin; yatırımcıların onayını aldığını açıkladı.

Türkiye'nin mali görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Kelly, "20 yıl önce finans sektöründe yapılan reformlar; zaman testine karşı dayanmış, sağlam bir bankacılık sektörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Emsallerine kıyasla düşük kamu borcu seviyesi olan Türkiye'nin mali durumu güçlüdür" dedi. Kelly, Türkiye'nin büyüme tahminini yaklaşık 1 puan yükselteceklerini de dile getirdi.

JP Morgan'dan "TL'de ağırlık artır" tavsiyesi



ABD yatırım bankası JP Morgan'dan da "TL'de ağırlık artır" tavsiyesi geldi. Yatırımcılara gönderilen bilgi notunda, Türkiye'nin zorlu makroekonomik koşullara rağmen ortodoks politikalara geçişte kararlı olduğu belirtildi. Bilgi notunda, "Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz" denildi. TL'de ek bir devalüasyon gerekmediği de ifade edilen bilgi notunda, şunlar kaydedildi: "Yetkililerin, döviz rezervlerinde bir kayıp olmaksızın dolar/TL kurunu istikrarlı bir düzeyde tutabilecekleri kanaatindeyiz."

Ağustosta en çok Borsa İstanbul kazandırdı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, finansal yatırım araçları arasında sağladığı reel getiri ile ağustos ayında da liderliğini sürdürdü. BIST 100 endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yatırımcısına aylık bazda yüzde 7,32 kazandırdı. Avro yüzde 7,96, dolar yüzde 6,73, mevduat faizi yüzde 6,78, külçe altın yüzde 7,17 ve DİBS yüzde 13,06 kaybettirdi. Borsa İstanbul, üç aylık değerlendirmede de yüzde 33,47 ile en yüksek reel getiri sunan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, yüzde 28,35 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Cabir Turğut