Maaş zamları için yeni sistem geliyor

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; emekli maaşı düzenlemesi Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber masaya gelecek. "Emekliye ek zam, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanacağı mesajını verirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te maaş zamları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI EKİM AYINDA MASAYA GELECEK

Ağustos ayında Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ve zammının kesinleşmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği emekliye ek zam düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı.

Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla beraber emekli zammı düzenlemesi ve 100. yıla özel bir defaya mahsus olarak emekli ikramiyesi masaya gelecek. Düzenlemelerin 15 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendirmesi nedeniyle hummalı bir bütçe çalışması gerçekleştiriliyor.

Emekli maaşı düzenlemesi en güçlü seçenek şu şekilde oluştu:

Ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılına özel emekli bayramı ikramiyesi ödemesi ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi

Ocak ayında refah payı ile birlikte emekliye zam düzenlemesi

Yeni ekonomi yönetiminin mali disiplin konusunda aldığı tedbirlerin etkisini göstermesiyle oluşacak bütçe ile beraber emeklilerin alım gücünü artıracak düzenlemeler yapılacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI MESAJI

Mali disiplinde yol haritasının çizilmesi ve merakla beklenen OVP'nin açıklanmasıyla artık gözler atılacak adımlara çevrildi. Emekli maaşları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dengeliyici bir çalışmaya dikkat çekerek, "Yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

YENİ MAAŞ ZAMMI SİSTEMİ GELİYOR: HEDEF SABİT GELİRLİLERİ KORUMAK

Yeni dönemde ücret artışları hedef enflasyona göre yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş artışlarına ilişkin "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" dedi. Böylelikle yapılacak düzenlemelerle sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesi amaçlanacak.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: TEK HANELİ ENFLASYON İLE ALIM GÜCÜ KALICI BİR ŞEKİLDE ARTACAK

Bakan Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını belirterek, "Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek. Dar gelirli kesimlerin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasının bir tek yolu var. O da enflasyonu düşük tek hanelere indirmekle olur" ifadelerini kullandı.

OVP İLE ENFLASYON BEKLENTİSİ REVİZE EDİLDİ

Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atacak Orta Vadeli Plan sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi.

İş dünyası ve ekonomistler tarafından oldukça nitelikli ve gerçekçi bulunan programda 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak revize edildi. Yeni OVP'ye göre 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda ise yüzde 8,5 olması bekleniyor.

OCAK AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Memurlar 11 iş kolunda birçok sosyal hak elde ederken, toplu sözleşme zammı da 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 37,76 OLDU

OVP'de 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1.861,94 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Memur enflasyon farkı ise yüzde 29,96 olacak.

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI HESABI YÜZDE 50'YE DAYANDI

Ocak 2024'te gerçekleşecek memur toplu sözleşme zammı da yüzde 15 oldu. OVP'de açıklanan enflasyon beklentisi ve Ocak 2024'te uygulanacak yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memur zam oranı ise Ocak ayı için yüzde yüzde 49,46 olarak hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM TABLOSU

2023 yılı enflasyon beklentisi: Yüzde 65

6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 37,76

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,76

Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Ocak 2024 toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,96

Memur zammı: Yüzde 49,46

Ocak ayında memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans olacak. OVP'deki tahmine göre hesaplanan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76 burada refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı olacak. Burada memur zammı referans alındığında emekli zammının da yüzde 45-50 civarında olması bekleniyor.

Yani emekli zammı ile birlikte 10 puanı aşan bir refah payı söz konusu olacak. Böylece enflasyonun üzerinde belirlenen maaş zamlarıyla hem emekli hem de memur enflasyona ezdirilmemiş olacak.

EMEKLİYE 2. FORMÜL: KADEMELİ ZAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,'ın işaret ettiği 'Dengeleyici bir düzenleme' konusunda kademeli zam formülü de bir diğer düşünülen sistem. Burada düşük maaş alan emeklilere daha yüksek zam verilmesi hedeflenecek.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ MASAYA GELDİ

Öte yandan Ocak ayı gelmeden emekliye ek zam masaya geldi. Emekliye ara zam konuşulurken, bir de 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödenmesi de gündeme geldi. Emekli maaşları ve ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yapıyor.

3. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 5.000 TL FORMÜLÜ

Bilindiği üzere her yıl emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi alıyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereye mahsus olmak üzere ödenecek 3. bayram ikramiyesi konusunda 5.000 TL rakamı öne çıkarken, son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkate alındığında bu rakamın bütçeye maliyeti 77 milyar TL'yi aşıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı Ocak ve Nisan'da yapılan artışla beraber 3.500 TL'den yüzde 114'ü aşan zam alarak 7.500 TL'ye yükseldi. Kök maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor.

Başkan Erdoğan'ın talimatını verdiği bir diğer emekli zammı düzenlemesi de taban maaşlara olacak. Burada 10 bin TL üzerinde durulan bir diğer rakam olarak dikkat çekti. Eğer Ekim ayında bir düzenleme söz konusu olursa en düşük emekli maaşı 6 ay sonra yeniden belirlenmiş olacak.