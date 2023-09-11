BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin sınav ile girebildiği kurumlar iken bu kurumlarda var olan yüzde 30'luk devamsızlık sınırı mağduriyete neden oluyor. Özellikle 8'inci sınıf ve 12'nci sınıfta olan öğrenciler LGS ve YKS sınavlarına yönelik çalışmalarını artırırken, bu süreçte devam eden BİLSEM eğitimlerinde uygulanan devamsızlık sınırından dolayı sorun yaşarken, öğrenciler soruna karşı çözüm bekliyor.

Özel yetenekli öğrencilere yönelik bireysel eğitimler veren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) devam zorunluluğu ile YKS ve LGS sınavına hazırlanan öğrencileri mağdur ediyor. Öğrenciler, veliler ve idareciler devamsızlık ile ilgili sorunların çözülmesini bekliyor.

ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINDA BİREYSEL EĞİTİMLER VERİLİYOR

Devlete bağlı olarak açılan özel eğitim kurumları olan BİLSEM'ler ilkokuldan itibaren özel yetenek sınavı ile belirlenen öğrencilerin bireysel yeteneklerine özel eğitimler verirken, sınavla girmeye hak kazanan öğrenciler yüzde 30 oranında devamsızlık hakkı ile örgün eğitime ek olarak burada da eğitim görüyor.

DEVAMSIZLIK DOLUNCA KAYIT SİLİNİYOR, DONDURMA ŞANSI DA BULUNMUYOR

BİLSEM'lerde eğitim alan öğrencilere uygulanan yüzde 30'luk devamsızlık sınırının aşılması durumunda öğrencinin kaydı silinebiliyor. Buna ek olarak BİLSEM eğitimlerinin dondurulma hakkı da bulunmuyor. Yani öğrenciler ya BİLSEM'lerde eğitimine devam edecek, ya da sınavlara hazırlanmak için BİLSEM'lerden kaydının silinmesini göze alacak.

SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEME TALEBİ

Ortaokul son sınıfta okuyan bir öğrenci Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'ye yönelik olarak örgün eğitim dışında özel öğretmenler, dershanelere yönelirken benzer bir durum 12'nci sınıfta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye yönelik çalışmalarını artırıyor. Burada var olan strese ek olarak bir de BİLSEM'lerde uygulanan toplam ders saatinin yüzde 30'u kadar özürsüz devamsızlık hakkı uygulaması ise mağduriyete sebep olurken, öğrenciler, veliler ve idareciler en azından sınava hazırlanan öğrencilere yönelik bir düzenlemenin getirilmesini talep ediyor.

Mehmet Fahri Özkan